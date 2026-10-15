23岁的新加坡排球新星黄乔丹（Jordan Wong，译音）迈出职业生涯新一步，签约越南排球职业联赛冠军队边防（Bien Phong）。星期六（10月17日）他将前往胡志明市，开启海外征战之旅。

身高1米94的黄乔丹是我国田径名宿黄德炎的儿子。黄德炎曾在东南亚运动会上10次赢得男子铁饼金牌，母亲雅娜·劳伦（Jana Lauren）则是前德国铁饼国手。在父母的体育背景影响下，黄乔丹从小接触多种运动，最终选择排球作为发展的方向。

今年8月，黄乔丹在服兵役期间代表新加坡参加在越南举行的亚细安军队公开排球赛，协助球队获得第三名。他出色的表现获得一名越南籍助理教练的赏识，进而获得前往当地职业联赛发展的机会。

黄乔丹预计将在10月28日至11月8日进行的联赛第二阶段，迎来职业生涯首秀。

从代表新加坡参赛，到进入职业联赛打球，黄乔丹认为最大的挑战是适应职业联赛的训练强度。

黄乔丹望提高稳定性 成为更全面球员

他告诉《联合早报》：“代表新加坡参赛时，我们必须在排球和其他责任之间取得平衡；但在职业环境中，排球就是自己的工作，各方面的要求也不一样。球员必须在整个赛季中持续训练、做好身体恢复，并保持稳定的竞技状态。

“我将与许多在职业环境中累积了更多经验的球员并肩作战，并与他们交手，因此必须尽快适应比赛节奏、战术要求，以及教练对球员的期望。不过，这也是让我感到兴奋的地方。我希望挑战自己，向身边的球员学习，并真正了解要达到这个水平，究竟需要付出什么。”

黄乔丹认为自己最需要改善的其中一个方面是稳定性，尤其是在面对拦网能力更强、防守更严密的对手时，如何保持进攻效率。

他说：“在职业联赛中，球员的身材更高大、经验更丰富，也更善于阅读比赛，因此我不能总是依靠身高或力量得分。我希望提升进攻时的判断能力，更好地观察对方拦网球员的动向，并学会运用不同的进攻方式得分。”

黄乔丹希望在越南联赛中，让自己在技术和心理层面都能成为更全面的球员。“我想提升阅读比赛的能力、加快临场决策，并在面对实力更强的对手时保持稳定的表现。我相信，在越南打球能让我学会适应不同的比赛风格，并在比赛不如意时，找到其他方式为球队作出贡献。

希望证明新加坡排球员 同样有能力到海外职业联赛竞争

“我希望充分把握这次机会，不只是为了提升自己，也希望借此证明新加坡排球员同样有能力到海外职业联赛竞争，并鼓励更多本地球员追求类似的发展机会。”

新加坡男排主教练阮伟志见证了黄乔丹在国家队的成长。他认为，球员前往海外联赛发展，不仅有助于提升个人实力，也能为本地排球运动员树立榜样，激励更多人追求职业发展机会。

他接受《联合早报》采访时说：“对黄乔丹个人而言，这是一个非常宝贵的机会，让他能够在不同、竞争也更加激烈的环境中累积经验、挑战自己，并继续提升球技。

“对新加坡排球来说，球员能够到海外比赛和发展是积极的一步。这能为本地球员带来希望和努力的方向，让他们看到，前往海外参加职业联赛是有可能实现的。我希望黄乔丹的这次转会能激励更多新加坡球员争取类似的机会，让他们知道，即使身在新加坡，也有机会走出国门，继续追求排球事业。”

在东南亚男排赛场上，泰国和印度尼西亚是东运会的传统强队，越南曾多次获得铜牌。相比之下，新加坡男排若要进一步缩小与区域强队的差距，仍有不少提升空间。

阮伟志认为，新加坡国家队下一步应建立更稳定、可持续的发展体系。

他说：“我们需要提升训练质量，提供更多与强队交手的机会，并加大对体能训练、技术发展和运动科学等领域的投入。

“与此同时，建立完善的人才梯队同样重要。我们必须持续培养新秀，确保有更多球员具备实力，随时能够升上国家队，而不是只依赖少数几名运动员。这样不仅能增强球队的阵容深度，也有助于我们长期保持竞争力。”