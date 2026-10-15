国际女子网球协会（WTA）1000级别赛事武汉网球公开赛星期四（10月15日）展开了女单八强争夺战，五号种子乌克兰选手叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）和七号种子波兰女将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）最终成为本届武网仅存的两名前10种子球员。

与叶连娜争夺八强席位的是持外卡参赛的中国金花郭涵煜。而在2018年新加坡捧起WTA年终总决赛女单冠军奖杯的叶连娜攻守兼备，本场对阵郭涵煜展现强大实力，以6比1、6比4轻取对手跻身八强。

尽管郭涵煜止步16强，但她却凭借前两轮连赢两场的出色表现，即时世界排名从240位升至187位，基本锁定明年澳网资格赛。不过，随着她的出局，东道主选手们也宣告全军覆没。

伊加成功晋级武网八强，对于这位六届大满贯冠军来说，这场胜利对她冲击年终总决赛席位非常重要。（法新社）

世界排名第九的伊加是本届武网七号种子，她本仗的对手是首次交手的美国选手阿什琳·克鲁格（Ashlyn Krueger）。本场战役，伊加一扫次轮开局就被对手破发的低迷状态，提升了一发进球率和得分率，最终以6比1、6比4胜出。对于这位六届大满贯冠军来说，这场胜利对她冲击年终总决赛席位非常重要。

又多两名前10种子球员出局

除了叶连娜和伊加之外，六号种子捷克女将卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）和10号种子美国小将伊娃·约维奇（Iva Jovic）都在本轮出局。

卡洛琳娜被11号种子俄罗斯22岁新星戴安娜·施耐德（Diana Shnaider）以7比5、6比3淘汰，使她力争入围年终总决赛的压力进一步增大。

伊娃则以4比6、1比6输给16号种子波兰选手‌玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）。后者是今年法网亚军，也是首位从资格赛杀入法网女单决赛的选手，创造历史。

即时排名升到第19的‌玛雅说：“我知道我是有潜力的，我今年的表现就兑现了我的潜力，有机会能够进入世界排名前20，这是一个非常令人高兴的时刻。”

此外，赛会15号种子、意大利选手‌贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）以2比6、0比6惨败给英国球手‌索纳尔·卡塔尔（Sonay Kartal），止步女单16强。

目前世界排名第27的前法网冠军叶莲娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko，拉脱维亚）和上个月刚刚赢得新加坡公开赛冠军的加拿大好手莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez），展开一场强强对话。

双方经过三盘大战后，最终由叶莲娜笑到最后，她以6比1、1比6、6比4取得八强资格。