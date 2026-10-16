（巴黎综合电）英超球队布赖顿（Brighton）在新加坡时间星期五（10月16日）的欧洲协会联赛首战中，以4比0轻取立陶宛球队考纳斯萨尔吉里斯（Kauno Zalgiris），顺利开启征程。

布赖顿在上半场尾声打破僵局。奥斯曼（Osman）在球滚出底线前极限回传，助攻吕特（Rutter）在第41分钟推射破门。经过录像助理裁判（VAR）复核，奥斯曼传球时并未出界，进球有效。

半场结束前，吕特助攻欣谢尔伍德（Hinshelwood）进球，让布赖顿2比0领先。下半场第53分钟，吕特攻入个人本场第二球。奥赖利（Matt O’Riley）随后头球破门，攻入一年多来的个人首球，为布赖顿锁定主场胜局，将各项赛事连胜纪录扩大至五场。

吕特赛后接受TNT Sports采访时说：“我很高兴今天能攻入两球，但更重要的是拿下这三分。我们很高兴能以这样的方式开启这项赛事。我们拥有一支实力出色的球队，目前状态也很好，因此必须继续保持下去。”

本赛季欧洲五大联赛球队中，只有巴塞罗那（Barcelona）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的进球数超过布赖顿的29球。

吕特说：“并不是每次都由同一名球员进球。我们是一支优秀的球队，每个人都能进球，也都能助攻。因此，我认为球队目前的氛围非常好。”

布赖顿在8月的附加赛中以4比0击败挪威球队特罗姆瑟（Tromso），晋级欧协联联赛阶段。球队此前唯一一次征战欧洲赛事是在2023至2024赛季，当时他们闯入欧洲联赛16强。

如今，布赖顿被视为本届欧协联的夺冠热门，并希望成为连续第三年赢得这项赛事的英格兰球队。切尔西（Chelsea）和水晶宫（Crystal Palace）此前分别夺冠，西哈姆（West Ham）则在2023年捧起奖杯。