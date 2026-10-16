（伯恩茅斯综合电）曾经遥不可及的欧战梦想终于在主场成真，欧洲联赛正成为英超球队“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth）本赛季的“避风港”。

虽然本赛季在英超一胜难求，但继今年9月中旬的欧洲联赛以2比1客胜皇家社会（Real Sociedad）后，伯恩茅斯星期五（10月16日）在主场以3比0击败奥地利球队格拉茨风暴（Sturm Graz），赢得了队史首场主场欧战比赛。

本场比赛由两名巴西球员联手奠定胜局。埃瓦尼尔森（Evanilson）在上半场头球破门首开纪录，随后替补登场的拉扬（Rayan）在客队狂攻寻求扳平之际远射锁定胜局。补时阶段，阿尔瓦罗·罗德里格斯（Alvaro Rodriguez）命中罚球，将比分定格为3比0，锦上添花。

昔日遭扣17分 如今闪耀欧洲赛场

伯恩茅斯的主场活力球场当日旗帜飘扬，对于樱桃来说，这是一场不同寻常的欧战盛宴。

伯恩茅斯走过一条漫长的崛起之路。主队看台上挂着“从负17分到欧战梦想”的横幅，见证球会从英格兰低级联赛垫底、一度濒临破产被扣除17分，一路蜕变为欧战劲旅的传奇历程。下周，意甲豪门体育米兰（AC Milan）将造访主场。

效力球队多年的队长史密斯（Adam Smith）赛后感慨道：“这一刻我们等了太久，球迷和球员都做好了充分准备。”

这场胜利暂时缓解主教练罗泽（Rose）的帅位危机，这名新帅此前曾形容英格兰足球充满混战与对抗，中场厮杀极其激烈，但他承诺会积极适应。

罗泽赛后说：“我相信这支球队，即便身处困境，他们始终保持自信。只要我们团结一心，打出这样的表现，再配合球迷的支持，我们就会是一支极难被击败的队伍。这就是我们要带入下一场比赛的心态。”

桑德兰第93分钟绝杀 葡次级队主帅直呼“心碎”

在另一场焦点战中，葡甲排名第15的葡萄牙球队托雷恩斯（Torreense）险些在主场爆冷逼平英超的桑德兰（Sunderland）。

第37分钟，托雷恩斯中卫费尔特斯（Feltes）在前场扣过防守后，轰入一记石破天惊的远射，帮助主队取得领先。

落后的桑德兰在第60分钟换上扎卡（Xhaka）与勒费（Le Fee）两大主力，这一调整迅速收到成效，阿霍卡（Ahoka）随后破门扳平比分。

正当双方陷入僵局、托雷恩斯看似将要创造奇迹时，桑德兰小将萨迪基（Noah Sadiki）在第93分钟禁区内抽射破门完成绝杀，帮助球队以2比1惊险带走三分。

托雷恩斯主帅西蒙斯（Carlos Simoes）赛后悲伤地说：“在最后一分钟失球就像胸口挨了一拳，球员们在更衣室里都心碎了。”