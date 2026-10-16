（苏黎世综合电）国际足球联合会（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）已就世界杯商业权益出售计划向国际足联理事会道歉，但他也被告知，除非公开所有相关文件并回答关键问题，否则他并不适合继续领导国际足联。

国际足联理事会星期四（10月15日）在苏黎世举行会议。这是因凡蒂诺秘密提出“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）计划曝光以来，理事会首次召开会议，而因凡蒂诺是理事会会长。

根据这项计划，国际足联原本将把部分商业权益交给一家私人投资公司。不过，因凡蒂诺在计划曝光后数天便迫于巨大的反对声浪，最终只能搁置计划。

在这场历时三个半小时的会议上，因凡蒂诺还面对多项质询，包括今夏世界杯上美国前锋巴洛贡（Balogun）红卡停赛暂缓执行、国际足联和平奖，以及向各国足球总会提供资金等问题。

出席会议的欧洲代表透露，因凡蒂诺没有详细解释巴洛贡的红卡事件，或美国总统特朗普如何介入并帮助这名国家队前锋。不过，国际足联将重新审视是否继续颁发和平奖。这个奖项去年12月设立，原本就是为了颁发给特朗普。

数小时后，国际足联发布了一段因凡蒂诺的视频声明。他此前拒绝接受媒体采访，也没有回应媒体提问。

美国前锋巴洛贡（图）在今夏世界杯32强对波黑的比赛中，因踩踏对方球员被禁赛一场，但却得到特批暂缓禁赛一年，得以参加16强对比利时的比赛，引发舆论哗然。美国在16强最终以1比4出局。（路透社）

因凡蒂诺在视频中说：“首先，我为我们在国际足联前进企业项目的沟通和咨询过程中所犯的错误道歉。这些错误引发了许多后果。

“但重要的是要记住，这只是一项提案，绝不是已经敲定的交易。这项计划原本是为了让国际足联能够向各成员总会投入更多资金，而不是取代现有资源所提供的支持。”

因凡蒂诺说，在他与理事会成员进行了一场“富有建设性的讨论”后，他将“适时”以书面形式回答问题。他形容会议中存在“不同意见和不同观点”。

英足总会长：若因凡蒂诺不公开计划细节 就该下台

英格兰足球总会会长、国际足联副主席黛比·休伊特（Debbie Hewitt）则认为，尽管这是她经历过的“最有力、最坦率、最开放的一次理事会会议”，但许多问题仍未得到解答。

她说：“令人失望的一点是，我们没有得到任何针对具体要求所提出的问题的答案。例如，我们要求取得有关国际足联推进企业计划的文件。

“我问了‘为什么不公开？’，但我们得到的回应是，要把这些问题以书面形式提交。”

英格兰足球总会会长黛比（中）认为，因凡蒂诺虽然展现出一定悔意，但在公开计划细节方面不够透明。图为她10月初在曼彻斯特观看曼市女足对阿申纳女足的比赛。（路透社）

她说：“我认为，他必须回答这些问题。如果他现在仍不回答，就不适合担任国际足联主席。这也是会议上大家表达的立场。

“我已经多次要求公开相关文件，但至今仍未收到。即使我们今天再次提出要求，我还是没有拿到文件……从我个人的角度来看，这些问题的答案将决定詹尼（因凡蒂诺）是否仍是合适的候选人。我目前仍然没有得到答案。”

黛比承认，因凡蒂诺在道歉时“表现出了一定程度的悔意”。不过她也补充说：“他真正道歉的，是没有把这件事提交理事会讨论。如果他真的对此深感后悔，就应该把相关文件交给我们。”

德国足总会长：国际足联需要正直的人

目前，欧洲足联是因凡蒂诺的最强硬的批评者之一，已着手准备针对因凡蒂诺的刑事法律程序，并向美国三家法院提出申请，要求公开所有与国际足联推进企业计划有关的文件。

作为欧足联派驻国际足联理事会的八名代表之一，德国足总会长诺伊恩多夫（Neuendorf）也说：“我们没有得到令人满意的答复。”

德国足总会长诺伊恩多夫（右）说，国际足联的声誉已经受损，需要一名能恢复声誉的领导者。图为他10月初现场督战德国对希腊的欧国联比赛。（路透社）

因凡蒂诺数月来秘密推进库什纳的投资计划，激怒了欧洲、北美和亚洲的足球领导人。这进一步加深了欧洲足球总会长期以来的看法，即国际足联主席在推动重大项目时，往往不与他们商量。

据报道，欧足联正带头推动在明年3月国际足联主席选举之前或选举期间罢免因凡蒂诺。诺伊恩多夫告诉记者：“我们需要一名正直的人，一名能够恢复国际足联声誉的人，而国际足联的声誉无疑已经受损。”

国际足联明年3月进行主席选举

国际足联主席选举大会定于明年3月18日在摩洛哥首都拉巴特举行。摩洛哥是因凡蒂诺的政治盟友，其足球总会主席莱克亚（Lekjaa）是国际足联理事会中颇具影响力的成员。摩洛哥将与西班牙和葡萄牙联合主办2030年世界杯。

摩洛哥也正与西班牙竞争2030年世界杯决赛的主办权。西班牙是欧洲足联的重要成员，而国际足联对决赛场地的决定，可能影响各方直至明年3月选举前的结盟布局。

国际足联理事会下一次会议预计于12月16日在卡塔尔多哈举行。卡塔尔是2022年世界杯东道主，至今仍支持因凡蒂诺。