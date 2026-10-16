（曼彻斯特综合电）曼联（Manchester United）后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）就自己在新加坡时间星期三（10月14日）欧冠客场不敌体育马德里（Atletico Madrid）后炮轰高层的激烈言论，公开道歉。

曼联在西班牙以0比2落败后，马丁内斯猛烈抨击俱乐部管理层，批评球队在夏季转会窗缺乏引援投入，并点名技术总监威尔科克斯（Wilcox），表示自己原本期待高层能有更多作为。

这番言论引发巨大风波，马丁内斯星期四（15日）在社媒表示，赛后因为未能取得理想结果而感到愤怒和沮丧，因此说话时情绪激动，但并未道歉。

不过，他星期五（16日）发布另一条限时动态，表示自己与俱乐部领导层和主教练进行了会面，并公开致歉。

“这是一次非常积极的谈话，我们得以交流彼此的看法，并坦诚讨论比赛结束后发生的事情……那场失利带来的沮丧情绪，让我在一个可能不太恰当的时间和场合表达了自己的感受，为此，我想向大家道歉。”

这名阿根廷国脚补充道：“我知道，曼联的每一个人都在尽一切努力，实现我们共同的目标，为这家俱乐部及其支持者带来他们应得的成功……如今，这件事已经过去，我们将全心专注于团结一致、争取胜利。 ”

马丁内斯（左）自加盟曼联以来伤病不断，据报曼联方面也在评估他的身体条件，并寻找合适的中卫人选。（法新社）

天空体育新闻（Sky Sports News）了解到，公开道歉是马丁内斯自己的决定。至于任何纪律处分或内部谈话，预计都将由他与俱乐部私下处理。

不过，马丁内斯据报已被罚款。随着曼联准备迎接星期天对阵利兹（Leeds）的比赛，俱乐部现已认定此事告一段落。

曼联前队长基恩：球队简直像个马戏团

曼联前队长基恩（Roy Keane）则表示，马丁内斯批评俱乐部管理层后，曼联的处境简直“像马戏团一样”。

基恩在播客节目中表示，马丁内斯的声明反映了俱乐部的整体状况。“有些球迷会认为他说得好，也有些人会认为他辜负了球队。尤其是当球队正陷入困境时，发表这番言论的球员自身也并非处于最佳状态。”

“我认为，这反映出俱乐部的整体情况。那里显然一片混乱，简直有点像马戏团。”

这位曼联名宿补充道：“当曼联这样的球队陷入低潮时，我对某些球员发表这类言论的看法是，在你开始说出这些话之前，应该先审视自己，反省自身的问题。”

曼联前队长基恩（图）表示，马丁内斯的沮丧情绪折射了曼联的内部问题，但球员应该先审视自身后再发表看法。（路透社）

现年28岁的马丁内斯与曼联的合约将在本赛季结束后到期，不过俱乐部拥有将合约延长一年的选择权。基恩说：“我不认为这会演变成一场严重的决裂，因为我认为，这支球队的更衣室本来就存在一些令人质疑的地方。”

“我认为队内缺少足够有个性、有担当的人。不过，我并不认为他是曼联的资深球员。在我看来，他只是一名中卫，而且经常犯错。”

加里·内维尔：马丁内斯言论等于攻击队友

曼联传奇加里·内维尔（Gary Neville）则将这起事件与2010年他和鲁尼（Rooney）当队友时发生的风波相提并论。

当时，鲁尼退出合约谈判，表示自己没有获得“所寻求的任何有关球队未来阵容的保证”。两天后，他便与曼联签下一份为期五年的合约，后来还表示，留在曼联是他职业生涯中最正确的决定。

曼联传奇加里·内维尔（图）认为，马丁内斯指责管理层引援不利，也可以看作是他对目前的队友不满意，这不利于更衣室团结。（档案照片）

内维尔说：“从球员的角度来看，我对这件事有意见。这是对与你并肩作战的队友的直接攻击。”

“如果我是哈里·马圭尔（Harry Maguire）、布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）或其他任何资深球员，我肯定会对他非常愤怒，因为他的言论基本上是在说，我们这些人不应该留在这里，俱乐部应该引进更多球员。”