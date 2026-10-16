（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）在2026-27赛季前夕发布了第25届常年总经理问卷调查报告。在这份汇集了联盟30支球队掌舵人意见的权威风向标中，圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）与队中的法国天才中锋文班亚马（Wembanyama）被视为全联盟最受瞩目的夺魁焦点。

马刺不仅被视为新赛季总冠军的最大热门，文班亚马更是在多项票选中以压倒性优势霸榜，被一致看好将斩获常规赛最有价值球员奖（MVP）。

在针对新赛季总冠军归属的预测中，上赛季在总决赛憾负纽约尼克斯（New York Knicks）的马刺获得高达半数的总经理选票，高居第一。俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）以超过四成的得票率紧随其后。上季总冠军尼克斯与本季迎来“小皇帝”勒布朗·詹姆斯（LeBron James）加盟的费城76人（Philadelphia 76ers）也获得部分选票。

此外，在“谁能夺得西部第一”的调查中，马刺同样以53%的得票率力压雷霆（47%）独占鳌头。

MVP预测断层领跑 文班亚马获77%选票创历史

球员个人奖项的预测则彻底沦为文班亚马的个人秀。这名年仅22岁的上赛季最佳防守球员，在MVP的预测中狂揽77%的选票，创下这项调查支持率的历史新高。三届MVP得主约基奇（Jokic）以10%的得票率屈居第二，爱德华兹（Edwards）则以7%位列第三。雷霆的两届MVP吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）与波士顿凯尔特人（Boston Celtics）的塔图姆（Tatum）也获得了零星选票。

除了MVP殊荣，文班亚马在其他多项球员调查中也拔得头筹。他不仅被高票推选为联盟最佳防守球员（97%）和最佳内线防守者（97%），还在最全能球员（57%）和最佳国际球员（53%）的评选中位列第一。

更令人咋舌的是，在“如果从零建队，你会选择哪位球员作为基石”这一核心问题上，高达93%的总经理将票投给了他。同时，他也是总经理眼中“最能迫使对手主教练大幅调整战术”的球员（47%）。

值得一提的是，马刺2025年的榜眼签、现年20岁的后卫迪伦·哈珀（Dylan Harper）也在这份调查中脱颖而出，被评为新赛季最有可能迎来全面爆发的球员。