（纽约综合电）美国奥林匹克与残奥委员会（USOPC）首席执行官莎拉·赫什兰（Sarah Hirshland）星期四（10月15日）指出，奥运会在不同地区分散举行的模式，正逐渐成为常态。随着奥运会规模不断扩大，主办城市在规划基础设施方面也面临越来越大的挑战。

尽管今年2月举行的米兰—科尔蒂纳冬奥会曾因为一些场馆之间的距离总计达2万2000公里而引起外界的担忧，但国际奥委会官员却认为，这场首次比赛场地分布如此广泛的冬奥会取得了巨大的成功。

即将举行的2028年洛杉矶奥运会预计也将采用分散式办赛模式。垒球和皮划艇激流回旋项目会在俄克拉何马城举行，而足球比赛则会在多个都会区进行，包括纽约市、俄亥俄州哥伦布市、田纳西州纳什维尔、圣路易斯、加利福尼亚州圣何塞和圣迭戈。

莎拉在哥伦比亚大学体育管理会议上受访时说：“奥运会的分散办赛模式正在演变。这在很大程度上是因为奥运会的规模已经变得非常庞大，影响力也越来越大，要在单一地点找到足以满足主办需求的基础设施，变得十分困难。”

预计2030年法国阿尔卑斯冬奥会也将沿用米兰—科尔蒂纳冬奥会的模式，比赛场地分布在尼斯及阿尔卑斯山区。

纽约州今年则成立了一个探索委员会，研究申办2042年冬奥会的可能性。根据初步构想，赛事将由纽约市五个行政区与普莱西德湖共同承办。

相比之下，莎拉指出，2034年盐湖城冬奥会采用的集中式场馆布局，将是“少见的例外”。

她说：“2028年洛杉矶奥运会很可能将成为历来规模最大的夏季奥运会。

“我猜想，此后的夏季奥运会规模可能都会比我们即将在洛杉矶看到的更小。这很大程度上与基础设施需求和成本有关。在某种程度上，赛事的后勤安排也会变得过于复杂，难以继续扩大规模，除非我们从根本上重新思考办赛方式。”