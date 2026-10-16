（伦敦法新电）国际网球诚信机构（International Tennis Integrity Agency，简称ITIA）星期四（10月15日）发布公告，称塞尔维亚网球选手斯特凡·米利切维奇（Stefan Milicevic）因涉嫌操纵比赛，被处以长达24年禁赛及7万美元（约9万新元）罚款。

现年29岁的米利切维奇单打世界排名最高仅为第1338位，他在2022年至2024年间涉嫌操纵六场比赛，其中五场为其本人参与的比赛，同时还试图操纵另外六场比赛。

这个机构在一份声明中指出：“在此期间，米利切维奇还被指控招募或试图招募多名职业选手加入这一腐败网络，导致其他多名选手也参与了操纵比赛的行为。”

ITIA于2026年展开调查，并通过多种渠道七次尝试与米利切维奇取得联系，要求其作出回应，但米利切维奇始终未提交任何答复。ITIA在9月24日结束调查后，向米利切维奇发出“重大违规通知”。

而正因他的不配合，ITIA最终对其作出禁赛24年并罚款7万美元的决定。处罚在2026年10月9日正式生效，并于2050年10月8日结束。

在停赛期间，米利切维奇不得以球员或教练的身份参加、指导或出席国际网球联合会、国际女子网球协会、男子职业网球联合会、四大满贯赛事，以及各网球协会组织、授权或认可的赛事活动。