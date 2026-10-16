（上海综合电）上海网球大师赛星期五（10月16日）结束男单八强赛，赛会12号种子、西班牙新星乔达尔（Jodar）再战三盘，以4比6、6比4、6比3击败曾打进法网和美网决赛的挪威好手鲁德（Ruud），取得两人首次交手的胜利，连续四场逆转晋级。

本次出战上海大师赛，乔达尔先后逆转淘汰蒂兰特（Tirante，阿根廷）、莱赫卡（Lehecka，捷克）、范德赞德舒尔普（van de Zandschulp，荷兰）和鲁德，继今年蒙特利尔站后，第二次闯入大师赛四强。20岁的他也成为了上海大师赛历史上最年轻的四强球员。

在这场耗时2小时20分钟的比拼中，乔达尔先以4比6丢失首盘，但他第二盘直落四分兑现发球胜盘局，以6比4扳平大比分。决胜盘，世界排名第24位的鲁德在比赛中挽救了三个赛点，但随后因双误将胜利拱手让给乔达尔。

乔达尔将在半决赛对阵2019年冠军、俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev），后者在八强赛中以6比3、1比6、6比3战胜美国好手汤米·保罗（Tommy Paul），连续两年也是生涯第三次晋级上海大师赛四强。

16强辱骂球童引争议 乔达尔道歉：我仍在学习

乔达尔在登陆巡回赛的首个赛季就收获生涯首冠，赛季胜场超过40场，排名最高来到世界第11位，被视作西班牙网坛下一代潜力新星。不过，他星期三（14日）在16强赛辱骂一名球童，而被推上风口浪尖。

比赛激战过程中，球童递毛巾的节奏稍慢，瞬间点燃这名西班牙小将的怒火。乔达尔当众用西班牙语厉声呵斥，大意是“把那该死的毛巾给我”。巧合的是，本场主裁听得懂西班牙语，当下口头警告了他。

JODAR ESTÁ MUY NERVIOSO ULTIMAMENTE ‼️



Tras desperdiciar un BP, se da vuelta y le grita al ballboy: “Dame la puta toalla, coño!”

Al instante el Umpire le da un warning.

El español se excusa, pero no pide perdón al ballboy. pic.twitter.com/OxArVEYYIG — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) October 14, 2026

乔达尔在晋级四强后表示他知道错了，并坦言自己仍在学习如何在赛场上表现得体。“当时我只是对自己感到沮丧，没能控制住自己的情绪。赛后我反思了一下，我不该那样对待球童，这是我的错。”

他还表示，希望能向那名球童道歉。“就像我在学习如何打正手、反手和发球一样，我也在学习如何在赛场上表现得体，还有很多东西需要去学。我并不完美。”

兹维列夫四强斗达维多维奇

在前一天结束的男单八强赛中，头号种子德国名将兹维列夫（Zverev）凭借出色的发球表现，挽救自己面临的全部五个破发点，仅耗时1小时17分钟，就以两局6比4击败九号种子德米纳尔（de Minaur），时隔七年重返上海大师赛四强。

兹维列夫的半决赛对手是西班牙的达维多维奇（Davidovich），后者星期四（15日）在首盘以4比1领先时，收获法国小将热亚（Gea）的退赛大礼，首进上海大师赛四强。