受烟霾影响，原定星期六（10月17日）在裕廊东体育场举行的新加坡足总杯决赛及季军战确定延期。

新加坡足总星期五（16日）晚发表文告说，西区的空气污染指数（PSI）已超过200点，超出《2026年新足总—新超联赛烟霾管理守则》为业余比赛设定的标准，因此两场比赛会重新安排，详情会在之后公布。

裕廊东体育场（图）是新加坡超级联赛裕廊队和丹戎巴葛联队的共用主场，也是本届新加坡足总杯决赛的举办地。（林超君摄）

新加坡足总杯是新加坡仅次于新加坡杯（Singapore Cup）的第二大国内杯赛，最早可追溯到1892年，当前的参赛球队来自级别低于新加坡超级联赛（SPL）的新加坡足球联赛（SFL），以及面向业余级别的全岛联赛（Island Wide League）。

本届决赛原由金卡纳（Gymkhana Gaulois）对上届亚军警察体育总会（Police SA），季军战则由碧山巴克斯（Bishan Barx）对南方大道（South Avenue），这四支球队均来自新加坡足球联赛，但隶属不同组别。

新超联赛目前正常进行

足总指出，守则是在咨询了新加坡体育理事会的意见后制定，适用于职业、业余及青少年级别的比赛与训练。新加坡杯、新超二级联赛、亚冠联赛、虾皮杯（Shopee Cup）及国家队比赛（男女成年队及U23队）都采用与新超联赛相同的标准；亚足联与亚细安足联也会就旗下赛事——亚冠联赛与虾皮杯另发补充指示。

业余比赛须在24小时PSI预测不超过200点，且一小时PM2.5悬浮颗粒浓度处于“正常”或“偏高”级别时方可进行；青少年比赛及训练的标准更严格，PSI预测须在100点或以下，且一小时PM2.5悬浮颗粒浓度须处于“正常”级别。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度分正常（0–55）、偏高（56–150）、高（151–250）和极高（超过250）四个级别。

新加坡超级联赛等职业级别赛事的门槛较高，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度不超过200仍可照常进行，超过则暂停或延期。

新超联赛目前正常进行，图为在丹戎巴葛联队星期五（10月16日）主场对阵后港联队前，工作人员已将角旗换为带有主队标志的旗帜。丹戎巴葛联队最终以2比1胜出。（林超君摄）

新加坡足总表明，球迷、球员、比赛官员和工作人员的健康与安全是首要考虑。