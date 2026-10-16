波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）星期五（10月16日）以2比0战胜美国华裔球员李吉妮，首次打进国际女子网球协会（WTA）1000级别赛事武汉网球公开赛女单四强，将与同胞‌玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）会师半决赛。

对此，这名前世界第一、六届大满贯冠军说：“我和玛雅从小就是非常好的朋友，一起参加青少年的比赛。我很期待与她对决，这对我来说意味着很多。”

本届武网星期五展开女单八强对决，四场焦点战轮番打响，老将新星竞逐四强门票。赛会七号种子伊加与李吉妮争夺上半区的一个四强席位。双方曾在今年WTA1000马德里站交过手，当时伊加在决胜盘退赛，但这次不再给对手留下可乘之机。

李吉妮在次轮爆冷淘汰头号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），终结了对手在武网此前20胜1负的纪录，表现让人眼前一亮。第三轮，她则以2比0击败印度尼西亚球员曾丽美，打进八强。不过，本场比赛对垒伊加，李吉妮已毫无办法，最终以4比6、1比6落败。

尽管如此，由于伊加本赛季整体状态起伏较大，因此目前还在冲击‌年终总决赛席位‌，几乎只有夺冠才能获得入场券。

25岁的‌玛雅在今年法网第三轮以2比1逆转险胜希腊名将玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari），并最终夺得亚军。来到武汉，双方再于复赛展开三盘激战。玛雅首盘手感火热，不断运用节奏变化和快速突击以6比0拿下，但次盘她受困希腊老将的硬地经验，以3比6失利。决胜盘，双方战成5平后玛雅先保再破，以7比5结束战斗，职业生涯首次打进WTA1000赛女单四强。

对此，玛雅说：“法网时跟玛利亚打就挺艰难的，当时第一盘我几乎没有机会。今天跟她打同样很艰难，只有让自己全力以赴才有好结果，我很高兴赢下比赛。”

八强最高种子球员叶连娜遭英国黑马淘汰

下半区女单复赛也上演了两场强强对话。赛会五号种子叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）未能延续胜势，被在本届‌武网发挥出色、一路爆冷的英国黑马‌索纳伊·卡塔尔（Sonay Kartal）以6比2、2比6、6比4淘汰，止步八强。

这也是索纳伊职业生涯首进WTA1000赛女单四强。对此，她说：“能闯过这一关并不容易，直到最后一分前我都不能确定可以打赢她，我再次为自己今天非常好的发挥感到骄傲。”

2017年法网冠军、拉脱维亚猛将叶连娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko）克服了首盘2比5落后的劣势，并化解两个盘点，最终以7比6（6）、6比1击败11号种子俄罗斯的戴安娜·施耐德（Diana Shnaider），时隔九年再度杀入武网女单四强，将与索纳伊会师争夺决赛权。