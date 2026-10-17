（伦敦综合电）为了尽快与深陷破产危机的LIV高尔夫球联赛撇清关系，西班牙名将拉姆（Rahm）不惜做出惊人决定，自愿放弃高达7500万英镑（约1亿2791万新元）的巨额欠款，以换取一份能让他顺利离开的协议。

在沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）撤出数十亿美元的资金支持后，LIV联赛已于今年9月在美国正式申请破产保护。当组织提交破产申请时，拉姆被列为头号无担保债权人。单是在2026赛季剩余的时间里，联赛就欠他550万英镑。

据美国体育媒体ESPN报道，拉姆在2023年12月决意离开美国职业巡回赛（PGA Tour）转投LIV时，曾签下一份总价值高达2亿2200万英镑的天价合同。如今，他放弃的7500万英镑正是这份合同中尚未支付的尾款。

据悉，LIV目前正试图从BC Partners Credit获得3亿美元的潜在融资，以期推动“LIV 2.0”的重组计划。然而，拉姆对重组提出的新条件嗤之以鼻，直言这些条款“完全无法接受”。为了实现彻底的经济解脱，他最终选择放弃所有的索赔权利。

不过，作为切割协议的一部分，拉姆将带走他曾担任队长的LIV球队“第十三军团”（Legion XIII）的名称使用权。但协议同时也设下限制，禁止他在由美国传奇球星伍兹（Woods）和北爱尔兰名将麦克罗伊（McIlroy）共同创办的TGL室内高科技高尔夫联赛中，使用名称建立新团队。

PGA修改规则 部分出走球星陆续回归

拉姆是当年转投LIV阵营中最大的腕儿。今年伊始，包括美国名将布鲁克斯·科普卡（Brooks Koepka）在内的部分出走球员已经重返PGA巡回赛。PGA曾在去年12月修改规则，允许科普卡这名五届大满贯冠军在接受特定制裁的前提下回归。

尽管前世界第一拉姆当时并未回归，并与LIV保持着长期合同，但他已在今年5月与DP世界巡回赛达成协议，以保留会员资格，从而确保自己有资格参加明年的莱德杯（Ryder Cup）。

按照规则，所有参与LIV的球手都会被PGA巡回赛自动禁赛一年。但DP世界巡回赛为拉姆提供了一条“曲线救国”的路径，即当前欧洲巡回赛排名前10的球员，将能自动获得PGA巡回赛的会员资格。

就在今年8月，拉姆刚刚赢得他连续第三个LIV赛季的总冠军。他当时还信誓旦旦地宣称从不后悔加入LIV，并力挺组织者能让赛事长远发展。如今随着他宁可不拿分文也要跳船决裂，这番话已成过眼云烟。