爱知—名古屋亚洲残疾人运动会即将在星期天（10月18日）正式拉开帷幕，但部分赛事的烽火已提前点燃。新加坡六健儿在星期六（17日）举行的残障羽毛球、硬地滚球及乒乓球项目中披甲上阵，战果喜忧参半。

在硬地滚球赛场上，我国男将表现亮眼，出战的两人双双在首场比赛中告捷。男子个人BC3级小组赛的颜恺宏发挥出色，以6比2力挫中华台北选手张孜维。在男子个人BC1级小组赛中，陈威强同样状态大勇，以8比0横扫中国选手罗冠中。

乒乓球赛场也传来捷报，代表我国出战男子单打MS2级小组赛的李志贤经过一番激战，最终以3比2险胜泰国选手提纳特（Thinathet），成功挺进星期一（19日）举行的复赛。

我国残障乒乓球选手李志贤（图）以3比2险胜泰国选手，成功挺进在10月19日举行的复赛。（新加坡全国残奥理事会提供）

女子硬地滚球出师不利 我国健儿仍有机会出线

女子硬地滚球方面，我国选手在首日小组赛出师不利。努尔拉斯卡（Nurulasyiqah Binte Mohammad Taha）在女子个人BC3级赛事中，以3比6不敌中国选手杨贝贝。出战女子个人BC1级的陈仪婷则以1比8败给伊朗选手加耶比·内达（Ghayebi Neda）。不过，目前进行的仍是小组赛，我国女将们都还有机会争取出线。

此外，在残障羽毛球男子单打SU5级小组赛中，郑伟铭以0比2不敌韩国选手李正秀。他星期一将继续征战。

新加坡在本届亚残运会共派出20名运动员（12男8女）参加九个大项：射箭、田径、羽毛球、硬地滚球、脚踏车—公路、柔道、游泳、射击和乒乓球，其中八人为首次参赛。