2026年上海网球大师赛星期六（10月17日）展开男单半决赛的激烈较量。本届赛事的两名夺冠大热门遭遇滑铁卢，头号种子兹维列夫（Zverev）与五号种子梅德韦杰夫（Medvedev）皆意外出局，遗憾止步四强赛。

在首场男单半决赛中，世界排名第二的德国名将兹维列夫迎战赛会25号种子、西班牙好手达维多维奇（Davidovich）。比赛伊始，兹维列夫以7比5先拔头筹，但在随后的比赛中未能顶住对手的强势反扑。达维多维奇在稳住阵脚后，以6比4、6比3连扳两盘，完成精彩逆转。这也是他时隔四年后，再晋级任何大师赛的决赛。

凭借这场逆转，此前刚在成都公开赛（ATP 250级别）夺冠的达维多维奇，将他在中国赛季的连胜纪录扩大到九场。谈及开局时的波动，达维多维奇说：“我一开始确实有些紧张，但我一直在坚持，努力拼抢每一个球。”

爆冷出局的头号种子兹维列夫则透露自己是带伤作战。他说：“我现在非常需要休息。我是带着一些伤病和疲劳参加这站赛事的，今天输给这样（表现出色）的球员，我能接受。”

西班牙新星霍达尔直落两盘 击败梅德韦杰夫

在随后的另一场较量中，赛会12号种子、西班牙新星霍达尔（Jodar）也表现抢眼。这场半决赛的首盘状况百出，梅德韦杰夫因对判分存疑而要求回放未果，竟以退赛作威胁，令主裁最终调阅回放。此后年仅20岁的霍达尔面对比他大10岁的世界第六名将，用稳定的心态保住破发优势，以6比3拿下首盘，但发球胜盘局打得很艰难。

第二盘梅德韦杰夫第一局就被破发，第四局则实现回破。不过，第七局霍达尔又是连得四分破发，此后梅德韦杰夫没有再拿到破发机会，霍达尔6比4再胜一盘，最终以大比分2比0获胜，强势挺进决赛。

目前世界排名第13位的霍达尔，在赛季初的排名仅为第168位。这也是他首次闯入ATP1000级别大师赛的决赛。对于这场胜利，霍达尔赛后说：“比赛非常胶着。我非常满意自己处理关键时刻的方式，我展现出自身的最高水平。”

在闷热的夜晚中经历鏖战，30岁的梅德韦杰夫在赛场上显得有些体力不支。赛后他坦言：“这并不容易，我有些累了，但这也是比赛的一部分。我想他（霍达尔）也累了，但他比我处理得更好。”梅德韦杰夫也大方称赞对手：“他在接发球方面做得比我好，他是一名出色的球员。”

随着兹维列夫与梅德韦杰夫相继落败，本届上海大师赛男单决赛将上演一场精彩的“西班牙德比”，达维多维奇将与冲击力极强的新生代对手霍达尔争夺最终的冠军奖杯。