（马德里法新电）西班牙足球总会星期六（10月17日）宣布，国际足联上诉委员会已驳回他们针对今年3月与埃及友谊赛期间，看台球迷喊出种族歧视口号受罚所提出的上诉，维持原判。

在这场于今年3月31日在西班牙人（Espanyol）主场举行的比赛中，一部分西班牙主场球迷在上半场第10分钟左右及下半场开场阶段，两次高喊歧视性口号“不跳跃的人是穆斯林”。

球场大屏幕随即显示反歧视警示标语，并在下半场初期再次提醒，却引发部分看台球迷的嘘声。这场比赛最终以0比0平局收场。

时隔四个多月后，国际足联纪律委员会决定对西班牙足总处以2万美元（约2万5600新元）的罚款，并下令西班牙在下一场主场友谊赛中，必须关闭至少15%的看台席位。

西班牙足总同日重申，这项不当行为是“由足总自身的监测机制发现的”，且球场广播在半场休息、下半场及视频大屏幕上，均已多次告诫球迷停止高喊相关口号。

西班牙足总：会继续上诉

西班牙足总说，已全力配合有关部门协助确认涉事人身份，并透露将继续向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。

在这场比赛中代表西班牙首发出场的年轻前锋亚马尔（Yamal）是一名穆斯林。效力于巴塞罗那（Barcelona）的他出生在科尔内利亚球场附近的郊区，他在事发后抨击这些口号是“缺乏尊重且绝对无法容忍的行为”。

西班牙主帅德拉富恩特（de la Fuente）同样严厉谴责这些口号“令人无法容忍”。他在赛后说：“暴力分子利用足球为自己谋取空间。他们必须被清除出社会并被绳之以法，离足球越远越好。”

埃及足球总会也发表声明，对部分“逾越底线”的观赛者所做出的“卑劣种族歧视行为”予以最强烈的谴责。