（伦敦综合电）现年39岁的英格兰前国脚瓦尔迪（Vardy）在新加坡时间星期六（10月17日）凌晨举行的英冠联赛中，踢入他自重返英格兰足坛后的首个进球，同时确保自己连续20年都有进球。

目前效力于英冠球队伯恩利（Burnley）的瓦尔迪，于第20分钟在前场中路甩开狼队（Wolves）防守球员后，前插到禁区内射门得手，助球队以1比0领先。

他在进球后十分激动，上演滑跪。随后，瓦尔迪再来到主队看台前，向着球迷张开双臂，庆祝进球。看台上的球迷也纷纷呐喊、鼓掌，表达对瓦尔迪的祝贺和尊重。

然而，他的进球未能帮助球队取胜。在他破门后，狼队连进两球以2比1逆转获胜。

今夏以自由身加盟伯恩利 重返英格兰足坛

瓦尔迪是在今夏以自由身加盟伯恩利。他此前四次为伯恩利出场，都没能进球。

瓦尔迪的职业生涯起步于低级别联赛，自2012年加盟莱斯特（Leicester）后才迎来重大转折，是该球会历史上进球第三多的球员。

2016年，他更随莱斯特创造历史，夺得队史首座英超冠军杯，并在该赛季获选为英超最佳球员。

尽管莱斯特于2023年降级，但瓦尔迪还是选择留守球队，直到去年才首次离开英格兰足坛，加盟意甲球队克雷莫纳（Cremonese），但离乡一年就回归。这是他在回归英格兰足坛后的首个进球，所以特别激动。