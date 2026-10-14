波兰球员玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）星期六（10月17日）以2比0战胜同胞兼好友伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），职业生涯首次击败世界前10球员。同时，她首次打进国际女子网球协会（WTA）1000级别赛事女单决赛。

英国黑马‌索纳伊·卡塔尔（Sonay Kartal）则通过两盘抢七掀翻法网前冠军、拉脱维亚女将叶连娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko），将与玛雅争夺武汉公开赛女单冠军。

本届武网星期六打响四强战，波兰双星会师上半区半决赛。同为25岁的伊加和玛雅一起长大，10岁就在波兰青训营相识，同吃同住同练。两人青少年时期作为固定搭档并肩作战，联手拿过2015年欧洲14岁以下团体赛金牌和2017年澳网青少年组女双亚军等，经历和见证过彼此成长中的绽放与低谷。

但在转入职业后，双方因职业轨迹分化而走向了不同的网球人生。伊加一路开挂，19岁问鼎法网创造波兰历史，21岁首次加冕女单世界第一，22岁创造本世纪女网最长‌37连胜‌，至今手握六个大满贯冠军。而玛雅则因压力带来的心理问题自我怀疑，一度濒临退役。2021年温网资格赛首轮出局后，她选择无限期休战，2022年才重返赛场。历经多年沉浮后重拾球拍，玛雅现在的心态变得更平和与积极。

今年玛雅更是在伊加曾获得三连冠的法网上涅槃重生，从资格赛打起的她连胜九场闯入决赛，最终获得亚军，成为法网史上首名从资格赛打进女单决赛的球员。

来到武网，双方均首闯四强，但伊加的即时世界排名仍是第九，玛雅则从第22升到第16。对于这场职业生涯首次真正意义上的WTA成年组正赛单打对决，双方直言要非常专注，全力打好。玛雅更是说：“无论谁赢，对我们都意义非凡。”

伊加在第11局叫了医疗暂停，对左大腿进行包扎处理。（法新社）

由于彼此熟悉，首盘双方互破，伊加一度以5比3领先，但随后被玛雅连破再保扳成5平。第11局伊加叫了医疗暂停，对左大腿进行包扎处理。回来后其发球局再度被破，以5比7告负。伊加因伤痛流下眼泪，但她带伤坚持完赛，以1比6输掉次盘，最终以0比2无缘决赛。玛雅非常敬重好友，她说：“与伊加打波兰德比是一种荣誉，她是一个伟大的冠军，几乎做到了这项运动中所能做的一切。”

索纳伊两盘抢七后获胜

另一场半决赛则由经验老道的叶连娜，对阵此前大满贯赛最多只打进16强赛的索纳伊。

叶连娜在前几轮上演多场绝地反击，继2017年后再闯武网女单四强赛。世界排名第170位的索纳伊则连续斩落名将，在伤愈复出后的第二站赛事就首次闯入最高级别单打四强赛。

世界排名第170的英国黑马索纳伊继续爆冷，目前距离夺得武汉网球公开赛冠军仅一步之遥。（法新社）

比赛开始后，叶连娜快速进入状态，两盘比赛都是以4比1领先，但索纳伊积极调动奋起直追，硬将两盘比赛均拖入抢七，并各化解三个盘点，最终以7比6（9）、7比6（5）击败叶连娜，抢下女单决赛权。

职业生涯首次杀入WTA1000赛女单决赛，索纳伊的即时世界排名升至第50位。对此，她说：“因为受伤，我半年没有比赛，排名有一些下滑。我绝没想到这么快就能回到这么高的水平，这是一个非常惊喜和积极的信号，提升了我的信心。我会继续努力保持这样的状态，早些回到想要的位置上。”