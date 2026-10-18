（伦敦法新电）英超劲旅“红军”利物浦（Liverpool）在星期六（10月17日）进行的英超联赛中先失一球，最终以2比1逆转战胜只剩九人作战的布伦特福德（Brentford）。攻入制胜球的瑞典前锋伊萨克（Isak）表示，球队“还有很多需要改进的地方”。

作客迎战布伦特福德，红军这场踢得十分惊险，他们先被对手后卫刘易斯—波特（Lewis-Potter）以头球攻破球门。转折发生在上半场结束前，亚尔莫柳克（Yarmoliuk）“头顶”红军后卫雅凯（Jacquet）被直接出示红卡罚下，导致只有10人应战。

利物浦把握人数优势，由穆诺兹（Munoz）扳平比分，伤愈复出的伊萨克则在第70分钟接到周中在欧冠上演帽子戏法的巴尔克拉（Barcola）助攻，劲射攻入个人本赛季第五个进球的同时，也帮助球队实现反超。

布伦特福德在补时阶段因雅内尔特（Janelt）累积两张黄卡而被罚下，让主队再少一人。最终利物浦守住2比1优势获胜，在积分榜上以12分排名第五。布伦特福德前六轮两胜四平不败后首吞败，积10分滑落到第六。

伊萨克赛后说：“我认为我们还有很多需要改进的地方。我们正在一步步进步，也在这个过程中拿下积分，而这很重要。”

伊萨克在第79分钟被换下后，只能在场边焦急地观看比赛最后阶段。他说：“我们这些坐在替补席上的人一直在大喊，希望队友继续控球，把比赛稳稳地踢完。”

利物浦主帅伊拉奥拉（Iraola）则对球队在2比1领先后处理比赛的方式感到不满。

他说：“我认为我们在2比1领先之前踢得非常好。但之后，我们开始想着守住优势，我们没有处理好最后几分钟的比赛。

“我们在控球时不够沉着。有时候，我们只需要多控一会儿球，而不是一有机会就急着进攻。”

富勒姆和维拉一球获胜

另一方面，富勒姆（Fulham）和阿斯顿维拉（Aston Villa）分别以1比0小胜赫尔市（Hull City）和纽卡斯尔（Newcastle），排名分别上升到第16和第12位。

伊沃比（Iwobi）第33分钟攻入唯一进球，帮助富勒姆在主场取得新赛季英超首胜。维拉的曼赞比（Manzambi）则在第36分钟一脚定江山，从客场击退“喜鹊”。