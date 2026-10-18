（东京综合电）日本乒乓球“大魔王”伊藤美诚宣布退出日本国家队，她日前也已清空社交媒体上有关乒乓球的贴文，表示她想从零开始，回归平凡生活。

在近期公布的日本国家队名单中，世界第25的伊藤美诚不在其中。世界第三的张本美和与第六的早田希娜领衔，大藤沙月、佐藤瞳、桥本帆乃香、长崎美柚和面手凛皆入选。

即将26岁的伊藤美诚表示，她并非被清退，而是选择离开国家队。她还删除个人社交媒体上与乒乓球相关的资讯，包括她是“日本乒乓球运动员”的介绍，意图从零开始，开启新篇章。

伊藤美诚是日本乒乓球史上成绩最好的运动员，她突破中国在乒乓球大赛的垄断，在2021年携手水谷隼赢得东京奥运会混双冠军，这是日本史上首枚乒乓球奥运金牌。

此外，她也获得奥运会女团银牌和女单铜牌，在同一届赛事于主场集齐三种颜色的奥运奖牌。

对于离开国家队的原因，伊藤美诚告诉东京电视台：“在思考未来的这段时间里，我意识到自己想要离开日本国家队，让自己置身于一个能够让我以全新视角思考的环境。

“我想要花些时间重新审视自己，不仅是作为一名乒乓球运动员，更是作为一个人。我也想开阔视野，迎接人生中的新挑战，这些促使我做出这个决定。”

伊藤美诚的最后一项国家队大赛是上个月的爱知—名古屋亚运会，日本女队在决赛不敌中国队，拿下女子团体赛银牌。

宣布离开国家队后，伊藤美诚的社交媒体涌入大量不同国籍球迷的留言，纷纷祝福她开启新的人生。