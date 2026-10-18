（慕尼黑综合电）新加坡时间星期天（10月18日）凌晨进行的德甲，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）靠迪亚斯（Diaz）上演帽子戏法，加上凯恩（Kane）在百场里程碑之战独造三球的表现，主场以6比1血洗来访的莱比锡（Leipzig），终结各项赛事两连平，并暂时登上德甲榜首。

拜仁上周在德甲以2比2战平奥格斯堡（Augsburg），随后又在欧冠与名不见经传的挪威球队维京（Viking）战成3比3，两场都是在落后的情况下奋起直追。但此役面对莱比锡，拜仁从开场便展现出绝对的统治力。

迪亚斯此前因连续四场德甲未能进球而饱受批评，但这名哥伦比亚球星本场彻底爆发。他在第12分钟便为拜仁首开纪录，14分钟后又助攻帕夫洛维奇（Pavlovic）再下一城，加上奥利塞（Olise）在第34分钟接应凯恩传球后破门，将优势扩大到三球。

易边再战，迪亚斯随后再入两球上演帽子戏法，凯恩也在下半场完成传射戏码，即便莱比锡在补时阶段攻入挽回颜面的一球，拜仁仍以6比1取得一场酣畅淋漓的胜利，并凭借净胜球优势领先多特蒙德（Dortmund），升上榜首。

凭借本场胜利，拜仁在近三次对阵莱比锡的德甲比赛全部取胜，期间进17球且仅丢一球。这场统治级的表现堪称拜仁本赛季的最佳发挥，也为他们下星期四（22日）欧冠对阵英超冠军阿申纳（Arsenal）的备战工作注入信心。

多特蒙德客场闷和 中场伤退离场

另一边厢，多特星期六（17日）晚则在客场被柏林联队（Union Berlin）以0比0逼平，错失拿分良机后曾短暂升上德甲榜首，但随即被拜仁挤到积分榜第二位。

多特本赛季开局强劲，各项赛事曾取得六连胜，但近三场比赛仅得两平一负，状态有所下滑，包括在欧冠以0比1不敌博德闪耀（Bodo/Glimt）。

在整场比赛机会寥寥的情况下，多特前锋吉拉西（Guirassy）本有机会为球队锁定胜局，但他在第79分钟的头球攻门稍稍偏出，只好以0比0与对手互交白卷。这是两队历史上首次战平，在此前各项赛事的16次交锋中，每一场都有胜负产生。

雪上加霜的是，多特中场卡雷察斯（Karetsas）遭遇看似严重的脚踝伤势，他在替补登场仅八分钟后便在他人搀扶下离场。他曾在9月的一场欧冠比赛中，因为身体循环系统出现问题突然倒地。