（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）前锋登贝莱（Dembele）在射失罚球后完成救赎，助这支法甲霸主在星期六（10月17日）以3比1逆转斯特拉斯堡（Strasbourg），登上积分榜榜首。

由于大巴黎周中的欧冠会迎战巴塞罗那（Barcelona），多名主力球员在本场比赛中未进入首发阵容。这也导致大巴黎开局不利，第17分钟便被斯特拉斯堡的美国中场雷纳（Reyna）攻入一球，而陷入落后局面。

大巴黎易边后走马换将，去年金球奖得主登贝莱替补出场，并在第72分钟错失一次罚球机会。不过，登贝莱很快以精彩的表现完成“救赎”，他在第78分钟助攻扎巴尔尼（Zabarnyi）扳平比分，随后又在第85分钟攻入反超一球。

不过，大巴黎后卫努诺·门德斯（Nuno Mendes）第87分钟因伤退场，而此时球队已无换人名额，只好以10人应战。伤停补时阶段，登贝莱还参与策划杜埃（Doue）的进球，助大巴黎以3比1锁定胜局。

大巴黎主帅恩里克（Enrique）赛后称赞登贝莱的表现，并指出球员并非机器，不可能时刻保持在最佳状态。“我对他说，如果你上场25分钟，贡献一次助攻并攻进一球，那就不需要再踢下去了，这已经足够了。”

在经历开局三轮不胜后，大巴黎已取得法甲四连胜，如今七轮战罢积14分，在净胜球相同的情况下，凭借进球数优势超越里尔（Lille）和摩纳哥（Monaco），暂时升至积分榜首位，不过他们的榜首位置并不稳。

虽然里尔星期天（18日）在主场与布雷斯特（Brest）战成1比1，还没上阵的摩纳哥将在晚上迎战洛里昂（Lorient），只要取胜就能夺回榜首。此外，若雷恩（Rennes）、里昂（Lyon）、巴黎队（Paris FC，必须净胜两球）能在本轮法甲取胜，都可反超大巴黎。