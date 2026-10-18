（塞维利亚法新电）西甲领头羊巴塞罗那（Barcelona）延续赛季全胜战绩，客场5比2大胜贝迪斯（Betis），追平西甲九连胜最佳开局战绩，各项赛事拿下11连胜。

巴塞罗那本轮做客塞维利亚卡尔图哈球场，依靠亚马尔（Yamal）、罗德里（Rodri）、热苏斯（Jesus）、埃里克·加西亚（Eric Garcia）和奥尔默（Olmo）各进一球，完胜贝迪斯。

其中正在期待本月晚些时候捧起金球奖的亚马尔，在第10分钟上演精彩进球，他两次带球摆脱贝尔纳尔（Bernal），随后用一脚精妙的弧线球在禁区外得分，为球队取得领先。

弗里克：亚马尔是世界上最好球员

对此，巴塞主帅弗里克（Flick）赛后说：“今天的拉明（亚马尔），当你看到他打进的第一球时，简直不可思议。对我来说，他目前就是世界上最好的球员。”

亚马尔（左）在和贝尔纳尔（6号）起冲突后倒地，后者最后被裁判罚下场。（法新社）

亚马尔51分钟还助攻热苏斯得分，三分钟后又在冲突中遭贝尔纳尔“头槌”，后者因此被罚下，让当时2比3落后的贝迪斯10人作战。

拥有人数优势的巴塞罗那，过后借助后卫库巴西两送助攻，由埃里克·加西亚和奥尔默连进两球，锁定胜局。

这样一来，巴塞以九连胜27分的战绩，拿下队史最佳联赛开局，也追平皇家马德里（Real Madrid）1968-69赛季联赛取得的九连胜纪录，下一轮将争取在“国家德比”打败死敌皇马，创造西甲10连胜纪录。

将在下星期一（10月19日）凌晨才上阵对垒塞维利亚（Sevilla）的皇马，目前落后巴塞九分，排在第四。贝迪斯西甲五轮不败告终后，目前积19分排名第三。

巴埃纳再进球 体马险胜西班牙人夺六连胜

排第二的体育马德里（Atletico Madrid）则在客场凭借巴埃纳（Baena）第89分钟在禁区边缘大力破门，1比0小胜西班牙人，豪取西甲六连胜，以五分之差落后巴塞罗那。

巴埃纳上赛季表现挣扎，但今夏随西班牙夺得世界杯后状态出色，这是他本赛季第五个联赛进球。

体马主帅迭戈·西蒙尼（Diego Simeone）赛后透露：“世界杯把他带到另一个层次。他看待足球的方式和别人不同，现在他更自信、更强大，这正是我们当初想要签下的那个球员。”