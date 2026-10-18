（博洛尼亚综合电）在周中欧冠吞败仗后，意甲上届冠军国际米兰（Inter Milan）新加坡时间星期天（10月18日）凌晨客场3比1逆转博洛尼亚（Bologna），取胜反弹，继续领跑积分榜。但同样在周中吞败的那波利（Napoli）再遭打击，意外不敌垫底的威尼斯（Venice）。

在周中的欧冠联赛，国米主场3比4输给布鲁日（Brugge），两战全败。本场做客博洛尼亚，“蓝黑军团”在第10分钟后场丢失球权，波贝加（Pobega）抓住机会抽射破门，让国米再次陷入危机。

但好在他们没有就此被击倒，半场结束前前锋图拉姆（Marcus Thuram）头球破门，为球队扳平比分。

易边再战，奥古斯托（Augusto）第69分钟帮助球队反超比分后，在第83分钟送上助攻，由博尼（Bonny）近距离推射入网，国米锁定胜局。

同样在周中欧冠失利的那波利，面对此前联赛六连败垫底的威尼斯，在占据绝对优势的情况下客场0比1告负。

本周刚迎来新教练尼科拉（Nicola）的威尼斯换帅如换刀，亚当斯（Adams）第49分钟攻入全场唯一进球，让球队拿下赛季首三分。那波利中场大将德布吕纳（De Bruyne）曾在比赛中获得罚球机会，但他的射门被门将斯坦科维奇（Stankovic）扑出。

当天另一场比赛中，罗马（Roma）凭借卡斯特罗（Castro）与卢利（Lulli）的进球，2比0战胜热那亚（Genoa）。

积分榜上，国际米兰以19分排名榜首，领先罗马两分，少赛一场的拉齐奥（Lazio）以16分位居第三。那波利则以10分名列第九，得三分的威尼斯继续排在榜末。