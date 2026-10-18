新加坡踢拳道女将叶彦彤本周角逐乌兹别克斯坦举行的踢拳道（kickboxing）世界杯，在成年组女子套路表现出色，自今年4月的泰国世界杯后再次赢得该项目四枚金牌。

叶彦彤参加的四个项目分别是创意套路（Creative Form）、创意套路兵器（Creative Form Weapon）、音乐套路（Musical Form）和音乐套路兵器（Musical Form Weapon）。

创意套路是踢拳道中的表演竞赛项目，与传统的实搏对抗不同，选手须编排一套融合踢拳基本动作的个人套路，通过动作技巧与表现力在没有音乐的情况下一较高下。音乐套路则规定选手必须加上音乐演绎套路动作。

叶彦彤在创意套路项目中是唯一参赛选手，只需完成规定套路便可夺冠。至于另外三个项目，她则面对来自土耳其和乌兹别克斯坦选手的挑战，最后也成功摘金。

教练回营受训 赛前两周靠WA远程指导

叶彦彤说，这次的备战经历非常有挑战性，她的教练在比赛开始前两周到澳大利亚参加回营受训（reservist），因此后者只能通过WhatsApp进行指导。

她说：“每次参赛，压力都会越来越大，因为已经达到一定的竞技水平，大家自然会期待你夺冠。有一度，我甚至因为肾上腺素飙升，双手不停发抖。

“我并不是一个执着于追逐头衔或建立传奇的人。我的目标始终是在每一场比赛中竭尽全力，为国争光。不过，能够一路走来取得这样的成就，我确实感到非常兴奋，也深感荣幸。”