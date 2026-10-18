爱知—名古屋亚洲残疾人运动会星期天（10月18日）晚上举行开幕式，本届赛事共有来自45个国家与地区的约4000名运动员及职员参与，其中新加坡派出20名残障运动员参加九个大项。

开幕式和本届亚运会一样都在瑞穗公园陆上竞技场举行，日本德仁天皇正式宣布亚残运会开幕，文仁亲王与文仁亲王妃纪子也出席了仪式。

我国派出的20名运动员中有12名男选手和八名女选手，他们将参加射箭、田径、羽毛球、硬地滚球、脚踏车—公路、柔道、游泳、射击和乒乓球，其中八人将献首秀。不过，这八名“新人”中，包含了近年来转项的前游泳名将吴蕊思和前帆船好手陈威强。

吴蕊思和陈威强这次分别参加射击和硬地滚球项目。

第二次参加亚残运会的视障田径运动员洪凯明是新加坡代表团擎旗手，他说：“我想每一名运动员参加大型赛事，都希望突破自我和赢得比赛，我也不例外。我相信自己的备战成果，将专注于发挥出最佳水平。我会全力以赴，看看自己能突破到什么程度，盼能为新加坡争光。”

主办方望亚残运会提升日本社会对残障者认识与关注

亚洲残疾人奥林匹克委员会主席拉什德（Majid Rashed）说：“当世界有时试图将人们分开时，体育却能让大家团结在一起。在这里，差异不会成为分裂我们的理由。”

主办方希望，继2021年东京残奥会后，本届亚残运会能进一步提升日本社会对残障人士的认识与关注。

作为东道主的日本派出约280名运动员，参加全部18个运动项目的角逐。为期一周的赛事将于10月24日结束，比赛主要在名古屋和爱知县的其他城市举行。

本届赛会的射击项目将作为2028年洛杉矶残奥会的资格赛，而轮椅网球男子和女子单打冠军则将直接获得残奥会参赛资格。

亚残运会的前身是远东及南太平洋残疾人运动会，首届赛事于2010年在中国广州举行，如今是第五届。

我国代表团星期一（19日）将角逐射箭、硬地滚球、羽毛球、乒乓球和游泳项目。