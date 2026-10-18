波兰球员‌玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）星期天（10月18日）以2比1逆转击败英国黑马索纳伊·卡塔尔（Sonay Kartal），成为武汉网球公开赛新女单冠军。西班牙的福基纳（Fokina）同样上演逆转好戏，让上海大师赛也诞生了新男单冠军。

这是玛雅职业生涯在国际女子网球协会（WTA）巡回赛的首个冠军，且是1000赛冠军。赛后，玛雅说：“网球可以让我变得更好，我只需要去证明一点，我能够打很好的网球，我觉得这对我来说是非常重要的事情，我相信我能够做得更好。”

玛雅在拿下冠军后，激动地捂脸躺在场上庆祝。（路透社）

武汉光谷国际网球中心能容纳1万5000人的中央球场座无虚席。首次站上WTA1000赛女单决赛舞台的玛雅和索纳伊，为争夺全新的WTA1000赛冠军而战。

在WTA500级别赛新加坡公开赛中，玛雅在半决赛被最终夺冠的加拿大好手莱拉（Leylah）逆转无缘决赛，但她认为在新加坡的表现给了自己更多信心，让她在武汉打得更有自信，最终首次闯入WTA1000赛女单决赛，即时世界排名首进前15。这名16号种子说：“我在新加坡打的网球水平非常高，那一站给了我更多信心。”

今年3月，由于背部受伤，索纳伊将自己的网球生涯按下了暂停键，世界排名从最高时的第44位滑落至第170位。她以黑马姿态出战复出后的第二站赛事武网，在晋级路上以极强的防守韧性和关键分把握能力，接连淘汰三名种子球员和前法网冠军闯入决赛。

她说：“每一场比赛我都是不被看好的那个人，所以不会给自己施加太多压力，可以做到精神集中保持冷静，不被对手情绪打扰。”

凭借武网佳绩，索纳伊即时世界排名重回前50行列，成为目前英国一姐。对此她说：“这一直都是我的一个梦想，但不是我的上限，期待自己有更好表现。”

决赛首盘，索纳伊打得极具侵略性，打乱对手击球节奏，以6比2胜出。次盘，玛雅及时调整，利用落点与节奏变化调动对手，在多拍中扛住重球，以6比4扳平。第三盘战至2平后，玛雅率先破发，最终以6比2获胜。

福基纳打败同胞霍达尔夺冠

福基纳此前也在成都公开赛夺冠，今年在中国举行的比赛取得10战全胜佳绩。（法新社）

另一边厢，同样是1000级赛事的上海网球大师赛男单决赛也迎来黑马对决，并在逆转大战中产生了新科冠军。‌25号种子福基纳以1比6、7比6（5）、6比4逆转击败12号种子霍达尔（Jodar），夺得个人职业生涯首个大师赛冠军。

双方在半决赛分别淘汰头号种子德国名将兹维列夫（Zverev）和五号种子俄罗斯好手梅德韦杰夫（Medvedev）会师决赛，在男子职业网球协会（ATP）硬地大师赛决赛史上首次上演“西班牙德比”，无论谁夺冠都将创造上海大师赛历史。

首盘比赛，霍达尔进入状态极快，以6比1拿下。福基纳全程失误偏多，完全找不到进攻手感。

次盘，双方除了在第五局和第六局互破外，凭借稳定的发球状态各自保发打成6比6。比赛进入抢七，经验丰富的福基纳以7比5胜出。

决胜盘，福基纳在第五局实现关键破发，随后将领先优势保持到最后。霍达尔在4比5时因大腿伤势申请医疗暂停，继续比赛后状态未见起色，福基纳拿下发球胜赛局，以6比4锁定冠军，继上个月底的成都公开赛（250赛）后再夺一冠。

对此，福基纳认为，这是自己一次美梦成真的中国行。同时，他称赞霍达尔很棒很优秀，年轻有为，假以时日绝对会成为网坛巨星。他说：“很高兴在上海能够有这样的机会和霍达尔交手，不管怎么样，这是一场属于西班牙人的胜利。”