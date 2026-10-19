（米兰综合电）拉齐奥（Lazio）在新加坡时间星期一（10月19日）凌晨的意甲联赛中，爆冷以3比0大胜劲敌尤文图斯（Juventus），在积分榜上追平领头羊国际米兰（Inter Milan）。

两队目前皆在战罢七轮后累计19分，拉齐奥因净胜球劣势暂居次席，但还是创下队史同期的最高积分，超越埃里克森（Eriksson）执教的球队在1999至2000赛季开局时取得的17分。

当年的拉齐奥在联赛开季前九场保持不败，最终以一分的优势力压尤文图斯，赢得队史第二座，也是至今最后一座意甲冠军。

拉齐奥现任主帅加图索（Gattuso）说：“我们或许会成为本赛季的一匹黑马，但不能因此改变我们的踢法。我们必须一场一场来，继续努力。”

本场比赛，拉齐奥凭借两名丹麦球员的进球掌控战局。

第37分钟，身高1米93的中后卫普罗夫斯特高（Provstgaard）高高跃起，力压尤文后防球员，将头球送入远端球门。

第66分钟，边锋伊萨克森（Isaksen）为球队扩大领先优势。

第89分钟，替补登场的德勒-巴希鲁（Dele-Bashiru）从中路一路畅通无阻地带球进入尤文禁区后推射破门，为拉齐奥锦上添花。

尤文赛后惨遭自家球迷嘘声相送，因为除了这场耻辱性败仗之外，他们近五场联赛也仅胜一场，目前排名第八，落后榜首八分之多。

尤文图斯主帅斯帕莱蒂（Spalletti）说：“我们明显被对手压制，比赛节奏缓慢，也缺乏进攻思路。这实在令人难以理解。”

体米3比2险胜亚特兰大 本季联赛保持不败

在另一场意甲联赛中，体育米兰（AC Milan）成功顶住亚特兰大（Atalanta）的反扑，于主场以3比2险胜，保住本季联赛不败，排名第四。

这样的战绩再加上曼联（Manchester United）本季低迷的表现，证明主帅阿莫林（Amorim）此前带领英超球队表现不佳，主要问题不在于他，而是旧东家。

体米本仗在57分钟后就凭借前锋贡萨洛·拉莫斯（Goncalo Ramos）的罚球和法国中场拉比奥（Rabiot）及后卫吉拉（Gila）的各一球，以3比0遥遥领先。

尽管替补上场的加埃塔诺（Gaetano）和前锋克尔斯托维奇（Krstovic）在第61分钟和第81分钟为亚特兰大追回两球，但为时已晚，亚特兰大最终还是吞下本赛季的第四场败仗。

科莫重返胜轨

另外，科莫（Como）则在客场以3比1击败深陷困境的菲奥伦蒂娜（Fiorentina），重返胜轨，排名升至第五。

利贝拉利（Liberali）和帕斯（Paz）在上半场先后进球，帮助科莫取得领先。蓬格拉契奇（Pongracic）则在半场结束前不久为菲奥伦蒂娜扳回一城。

下半场开始不久，杜维卡斯（Douvikas）再下一城，帮助科莫以3比1锁定胜局。

这是上赛季表现出色，队史首次收获欧冠资格的科莫在近四场赛事中的首场胜利。他们在上两场联赛不胜后，上周中也在欧冠赛中败给荷兰球队飞燕诺（Feyenoord）。