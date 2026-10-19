（巴黎法新电）在少一人的情况下坚守胜果，里昂（Lyon）星期天（10月18日）于法甲联赛中以2比1逆转战胜尼斯（Nice），登上积分榜榜首；此前领跑的摩纳哥（Monaco）则遭遇本赛季首场失利后丢榜首。

目前法甲榜首竞争极其激烈，里昂、巴黎圣日耳曼（PSG）、巴黎足球队（Paris FC）、里尔（Lille），以及摩纳哥五支球队同积14分，但里昂凭借净胜球优势力压群雄暂居第一，摩纳哥则位列第五。

下周末，里昂将客场挑战巴黎圣日耳曼，上演榜首大战。

里昂主帅丰塞卡（Fonseca）赛后说：“登上榜首固然很好，但这不是最重要的。能够在现阶段拿到14分非常积极，这给了我们信心，也带来更大的责任，但在赛季目前这个阶段，这并没有改变什么。”

10人作战后对手进球被判无效 里昂险胜尼斯

本场比赛，法国脚踏车新星塞克萨斯（Seixas）也到场为家乡球队里昂助阵。里昂的这场胜利来之不易，日本边锋中村敬斗在比赛还剩20分钟时因高抬腿犯规被红卡直接罚下，球队不得不以10人应战。

尼斯在第18分钟打破僵局，科特迪瓦前锋瓦希（Wahi）攻入他本赛季的第二个进球。不过里昂随后在四分钟内连进两球扭转局势。舒尔茨（Sulc）第32分钟门前补射扳平，泰斯曼（Tessmann）第36分钟头球破门，助主队在上半场以2比1反超。

下半场初段，尼斯老将维特塞尔（Witsel）头球击中横梁。随后中村敬斗染红离场，少一人的里昂险象环生。

尼斯前锋瓦希近距离头球中柱，伤停补时阶段，瓦希虽曾攻入一球，但因极其微小的越位被判进球无效，里昂最终惊险保住2比1胜果。

一场败仗让摩纳哥排名下滑四个位置

在另一场焦点战中，此前保持不败的摩纳哥则在客场0比1不敌洛里昂（Lorient），吞下本赛季首败后，从榜首跌到第五名。

比赛进行到第60分钟，洛里昂边后卫西拉（Sylla）在禁区内被摩纳哥队长扎卡里亚（Zakaria）绊倒，裁判给出罚球。

卡迪乌（Cadiou）主罚破门，尽管摩纳哥的芬兰门将赫拉德茨基（Hradecky）判断对了方向，但未能阻止皮球飞入死角，摩纳哥本赛季的联赛不败金身就此告破。

🏁 C'est terminé. L'AS Monaco signe son premier revers de la saison lors de cette 7e journée de Ligue 1 à Lorient.



⏱️ 90+4' 1️⃣-0️⃣ I #FCLASM pic.twitter.com/hL4KNVbllV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 18, 2026

巴黎在上演戏剧性比赛中以4比3险胜雷恩

升班马巴黎足球队则在主场与雷恩（Rennes）上演一场跌宕起伏的七球大战。凭借西纳约科（Sinayoko）在伤停补时阶段的罚球破门，巴黎以4比3险胜，跻身同积14分的五强争冠行列。

上半场，洛佩斯（Lopez）两次帮助巴黎取得领先，但近期首次代表法国国家队出场的雷恩前锋勒波尔（Lepaul）两次通过罚球扳平。

第76分钟，西纳约科以一记精彩绝伦的倒挂金钩助巴黎再次超出，但替补出场的巴西后卫奥塔维奥（Otavio）在正赛结束前于禁区内手球犯规送出罚球，让勒波尔上演“罚球帽子戏法”，第三次为雷恩扳平比分。

然而戏剧性的一幕在伤停补时阶段上演，雷恩中场朗吉埃（Rongier）在禁区内拉扯西纳约科球衣，视频助理裁判（VAR）介入后判罚罚球。西纳约科操刀主罚命中完成绝杀，帮助球队全取三分，功亏一篑的雷恩则积13分，仅落后领先集团1分。

另外，马赛（Marseille）主场以5比2大胜昂热（Angers），取得联赛两连胜。

至今一胜难求的勒阿弗尔（Le Havre）则在主场1比3败给欧塞尔（Auxerre）后，继续垫底。