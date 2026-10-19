（名古屋综合电）爱知—名古屋亚残运会星期一（10月19日）全面展开，约旦的力量举重选手奥马尔·卡拉达（Omar Qarada）在男子49公斤级的比赛中，以176公斤的成绩夺得本届赛会首枚金牌。

本届亚残运会于星期日（18日）举行开幕式，赛事将持续至星期六（24日）。残疾人力量举重不同于普通的力量举重，运动员需要以卧推的方式，平稳地举起杠铃，极其考验力量控制、呼吸节奏与心理的稳定性。

45岁的卡拉达是2020年东京和2024年巴黎残奥会男子49公斤级冠军，他此前也在2023年杭州亚残运会上夺冠，并以182公斤的成绩保持该项目亚残运会纪录。

他在本届亚残运会上继续展现实力，在三次试举后成功举起176公斤，虽然没能打破自己的赛会纪录，但仍力压仅举起171公斤的越南选手夺冠。中国选手陈柳巽则以161公斤摘铜，为中国代表团赢得本届赛会首枚奖牌。

卡拉达赛后说：“我感到无比喜悦与自豪！虽然竞争对手实力强劲，但我还是战胜了他们。我接下来的目标是在2028年洛杉矶奥运会上夺得金牌，并力争举起190公斤的重量。”

崔哲夺中国代表团首金

另一方面，中国力量举重选手崔哲则在女子41公斤级比赛中夺冠，为中国代表团拿下首枚金牌。

崔哲赛后受访时说：“站上赛场，我没有去想最后的结果，只是把注意力放在每一次试举上面，调整好呼吸，做好当下该做的事情就行。能够站到这片赛场，离不开教练和团队的配合。我只需要专注于比赛，守住自己的节奏。”

中国代表团本届共派出312名运动员参赛，创下该国历来在境外举办的亚洲残疾人运动会，参赛人数最多的一次。值得一提的是，中国所有运动员均为业余选手，平均年龄约为28.8岁。