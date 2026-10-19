（利兹综合电）曼联星期天（10月19日）在英超客场1比1战平利兹（Leeds）后，联赛前七轮只拿到七分，是球队英超时代同期最差战绩。主帅卡里克（Carrick）承认，球队处境“不太乐观”，但仍有信心扭转颓势。

曼联在各项赛事已经六场不胜，英超遭遇三连平，目前排在第13位，下来将争取在欧冠联赛客场对阵由法夫雷加斯（Fabregas）率领的意甲球队科莫（Como）时打破胜荒。

目前肩上压力不断增加的卡里克在对利兹赛后说：“我理解，目前的局面看起来不太乐观，但我毫不怀疑我们能够打出一波好成绩。

“我们必须找到办法挺过去。在这样的阶段，局势可能朝不同方向发展，但我们完全有能力赢下比赛。

“我坐在这里，并不是要拿现在与过去的某个时期作比较。但我们知道自己能做到，我们之前也曾在一段时间里做到过，而且我们觉得，现在的团队比以前更好了。

“很多方面都让我感到鼓舞，我认为我们仍然可以度过一个非常出色的赛季。”

海鸥高飞 少帅提醒球迷别太早兴奋

与曼联相反的是“海鸥”布赖顿（Brighton），他们同日以5比0大胜水晶宫（Crystal Palace），拿下四连胜持续高飞。海鸥目前以16分高居第三，是队史历来英超最佳开局，落后领头羊曼市（Manchester City）五分。

他们在七轮比赛中，都在攻防两端展现强大实力，进23球是英超最多，只丢五球和阿申纳（Arsenal）并列最少。球队在年仅33岁的少帅许尔策勒（Hurzeler）带领下，不断踢出精彩足球。

许尔策勒两年前以31岁之龄上任成为布赖顿主帅，是英超联赛历史上最年轻的正式主教练。（法新社）

不过，许尔策勒仍提醒球迷不要过早兴奋。他说：“他们不应该盯着积分榜。今晚应该放下手机，好好享受，喝杯啤酒或其他饮品，享受身穿‘海鸥军团’球衣的快乐。

“我目前不会看积分榜。当然，无论成绩好坏，都会引来各种评价，但归根结底，我们需要专注于自身表现，这是我们唯一能掌控的事情，也是我们管理球队的方式。”

他补充道：“自从我来到这里，无论球队处于顺境还是逆境，我们始终专注于表现。我认为，主要原因在于我们希望培养球员，也希望推动俱乐部自身的发展。

“因此，我认为现在不是看积分榜的时候。现在应该做的是回看比赛，努力改进，并充分恢复，因为星期四（新加坡时间星期五凌晨）我们就将迎来下一个挑战。”

布赖顿届时将在欧洲协会联赛比赛中客战捷克球队亚布洛内茨（Jablonec），随后在星期天（25日）的英超联赛前往安菲尔德球场客战以12分暂列第五的利物浦（Liverpool）。