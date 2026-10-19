（北京综合电）中国网球女将郑钦文在中国网球公开赛夺冠后，因为肩伤连续退出武汉网球公开赛与大阪网球公开赛，如今又宣布退出11月2日至8日进行的香港站，无缘生涯首次参加这项赛事的同时，也提前结束2026赛季。

自拿下职业生涯首个国际女子网球协会（WTA）1000冠军之后，郑钦文便做出一个冷静且果断的决定，接连宣布退出武网和大阪赛。原本郑钦文期待生涯首次参加香港站，也是她本赛季的收官战，但如今却因伤病继续退赛。

郑钦文在中网夺冠后曾透露，她过去一个半月连续参加美国网球公开赛、比利·简·金杯和中网等赛事，身体感到非常疲劳。为了让身体充分恢复，她选择暂停参赛。

接下来数月，郑钦文将进入系统的康复与冬训周期，一边针对右肩进行理疗康复，一边打磨技战术，全力备战2027年的澳大利亚网球公开赛。墨尔本公园是郑钦文的福地，她曾在那里闯入决赛，距离大满贯冠军只差一步。

季末找回昔日状态 世界排名从第121跃升至第22

回顾2026赛季，郑钦文在低谷中奋力前行，终于在赛季末找回昔日状态。尽管赛季末排名大幅提升，但是伤病隐患从未远去。

赛季之初，郑钦文因为伤病原因推迟复出时间，错过年初的澳网。复出后，她在多哈、印第安韦尔斯、迈阿密及欧洲红土赛季的表现未如理想，温网更连续第四年止步首轮，世界排名一度跌至第121位。

然而，接连的早早出局并没有让郑钦文的自信心遭受严重打击。她在美国公开赛从资格赛出发，击败伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）等大满贯冠军球员，最终不敌前世界第一的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），止步女单八强。

郑钦文在中国站持外卡出战，连赢七场后夺冠，成为赛事历史上首位赢得女单冠军的中国球员，也拿下职业生涯首座WTA 1000级别赛事冠军。中网夺冠不仅帮助郑钦文重拾信心，也让她的世界排名跃升至第22位，重新夺回中国女单一姐的位置。