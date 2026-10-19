经历四个月的休赛期后，美国职业篮球赛（NBA）将在新加坡时间星期三（10月21日）重燃战火。卫冕冠军纽约尼克斯（New York Knicks）将迎战由詹姆斯（James）领衔的费城76人（Philadelphia 76ers）豪华阵容，为新季NBA赚足看点。

尼克斯上季常规赛排名东岸第三，但到了季后赛势如破竹，打出16胜3负的优异战绩。在总决赛第四场，面对文班亚马（Wembanyama）率领的圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），尼克斯更一度在落后29分的情况下，最终以107比106完成联盟总决赛史上最大逆转。

最后尼克斯以大比分4比1时隔53年再度夺得总冠军后，整个纽约都沉浸在狂欢之中。不过，这支新科冠军队伍的卫冕形势并不乐观。尼克斯老板多兰（Dolan）在夺冠不久后直言，不会为了包揽冠军班底而让薪资触及第二奢侈税线。

受限于薪资空间，尼克斯替补中锋罗宾逊（Robinson）转投同区劲敌波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。

主力中锋唐斯（Towns）的谈判也不顺利，这名六届全明星在来临新赛季结束后可以跳出合同，但他公开表态称，对续约谈判的进展感到失望，而尼克斯宣布把所有续约谈判都搁置到赛季后段。

尼克斯首发中锋唐斯与球队的续约谈判并不顺利，这也可能成为球队卫冕路上的不确定因素。（法新社）

历史数据也不利好尼克斯卫冕，自2017-18赛季的金州勇士（Golden State Warriors）以来，联盟至今还没有球队完成卫冕。

詹姆斯领衔76人“豪华战舰”

尼克斯在主场升起冠军旗帜后，将在新加坡时间星期三上午7时迎战来势汹汹的76人，赛季首战就是硬仗。这个休赛期，联盟巨星詹姆斯离开洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers），选择把天赋带到费城，以两年老将底薪合同加盟。

此外，76人还送出九届全明星球员乔治（George），从凯尔特人换来上赛季场均28.7分、创生涯新高的布朗（Brown）。

新赛季，詹姆斯与布朗将联手前最有价值球员（MVP）恩比德（Embiid）和上季场均28.3分的马克西（Maxey），搭档在年度最佳新秀评选排名第三的埃奇科姆（Edgecombe），组成豪华首发。

恩比德（21号）的伤病隐患可能成为76人的一大问题，这支由老将詹姆斯（23号）领衔的队伍还须在球场上证明纸面实力。（法新社）

在加盟76人时，詹姆斯公开宣布目标是冲击生涯第五冠。不过，76人自1983年以来未再夺冠，自2001年来就未曾突破分区决赛，上赛季在季后赛次轮被尼克斯横扫。

值得一提的是，76人还面对伤病隐忧。32岁的主力中锋恩比德颇有“玻璃人”属性，过去三年只打了96场常规赛。随着替补中锋胡克波尔蒂（Hukporti）在季前赛因跟腱撕裂而赛季报销，76人这艘“银河战舰”能驶多远还是未知数。

文班亚马冲击个人首冠

除了尼克斯与76人的强强对话外，同日上午9时30分马刺对俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）的比赛也值得期待，两队上赛季常规赛分列西岸前二（雷霆第一，马刺第二）。面对亚历山大（Alexander）率领的2025年总冠军雷霆，马刺核心中锋文班亚马（Wembanyama）将全力争取带队打响开门红。

上季总决赛不敌尼克斯后，22岁的“外星人”文班亚马希望带队更进一步，冲击个人的NBA首冠。这名身高2米24的法国中锋上季全票当选年度最佳防守球员（DPOY），场均送出25分、11.5个篮板和3.1次封盖，并在常规赛MVP评选排名第三。

文班亚马（白衣）的静态和动态天赋都是历史级别的，但主帅约翰逊希望他能更多地掌控比赛，为队友创造更多机会。（路透社）

外界普遍看好文班亚马新季同时冲击MVP和DPOY两大重磅奖项。勇士功勋老将格林（Green）直言对这名后辈的欣赏：“以他在攻防两端的影响力，今年唯一能阻止他拿MVP的只有伤病……我百分之一千认为他今年会把两个奖项都拿下。”

马刺主帅约翰逊（Johnson）则指出，文班亚马需要在主导比赛方面做得更好，在得分之余也要更多地为队友创造机会。

文班亚马前三个赛季一路飞速崛起，对外界的高期望似乎欣然接受。他说：“我们在争夺山顶的位置，挡在路上的人，我们都得把他们推开。”

和西岸前二一样，上赛季常规赛东岸前二的底特律活塞（Detroit Pistons）与凯尔特人则在凌晨3时交锋，上演赛季揭幕战。NBA新赛季首个比赛日好戏连场，值得期待。