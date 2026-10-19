（萨克拉门托综合电）萨克拉门托大王（Sacramento Kings）宣布，后卫西蒙斯（Simmons）在星期天（10月18日）的训练中右跟腱撕裂，必须接受手术。尽管球队尚未公布具体康复时间表，但他预计将缺席即将开始的新赛季美国职业篮球赛（NBA）的所有比赛。

30岁的西蒙斯星期一（19日）在社媒发表声明称：“我过去曾面对过许多考验，它们从生理、心理和情感层面挑战着我，但我最终都一一克服了。这次伤病只是我人生旅程中的又一个篇章，绝非我故事的终结。”

他说：“远离我所热爱的篮球绝非易事，尤其是考虑到我为了回到这里所付出的一切努力。但如果说我学到了什么，那就是逆境并不能定义你，你如何应对逆境，才真正定义了你。”

西蒙斯是2016年费城76人（Philadelphia 76ers）选中的状元秀，生涯合计出战383场常规赛，场均13.1分、7.4个篮板、7.2次助攻和1.5次抢断。他曾斩获年度最佳新秀、三次入选全明星赛、一次最佳阵容三阵、两次最佳防守一阵，被视作攻防一体的代表性球员。

然而，伤病与心理困扰长期影响着西蒙斯的职业生涯。被76人交易至布鲁克林网队（Brooklyn Nets）后，他反复受到背部神经压迫伤势困扰，两度接受背部手术，运动能力也因此大受影响。

此后，他短暂效力洛杉矶快艇（LA Clippers），2025-26赛季全季休战，没有和任何球队签约，一度让外界猜测其职业生涯就此终结。

原被大王纳入轮换阵容

2026年夏天，西蒙斯在训练中展现出良好状态，给大王管理层留下深刻印象，最终迎来重返NBA的机会。季前赛收官战对阵圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），西蒙斯首发出战26分钟，交出14分、8个篮板和7次助攻，给球队与球迷带来巨大惊喜。

大王原本希望这名来自澳大利亚的球员能为球队提供多位置的阵容深度，但西蒙斯却在队内训练中遭遇跟腱撕裂，预计赛季报销。这次重伤让他来之不易的复出之旅戛然而止，未来能否再度重返赛场也被打上巨大问号。