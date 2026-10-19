（曼彻斯特路透电）曼市（Manchester City）边锋塞梅尼奥（Semenyo）在上周末的英超比赛中膝部受伤，预计将缺阵最长八周。前锋哈兰德（Haaland）则有可能赶上新加坡时间星期三（10月21日）主场对阵AEK雅典（AEK Athens）的欧冠比赛，但一切还有待观察。

加纳国脚塞梅尼奥在曼市上星期六（17日）英超主场以3比2战胜伊普斯维奇（Ipswich）的比赛中受伤，随后一瘸一拐地走向球员通道。哈兰德也在补时阶段脚部和脚踝遭到撞击。

曼市主帅马雷斯卡（Maresca）说，塞梅尼奥的伤势没有最初担心的那么严重，但这名26岁的球员仍需要时间康复。塞梅尼奥本赛季在英超已贡献两个进球和三次助攻。

马雷斯卡星期一（19日）在对阵AEK雅典的赛前记者会上说：“他（塞梅尼奥）可能需要休养八周。目前最重要的是康复。当他在12月回归时，就会像一名新球员一样。他伤到的是副韧带，不是肌肉。”

塞梅尼奥是在伊蒂哈德球场的比赛进行至第77分钟时替补登场。

马雷斯卡补充说：“我们当时试图保护他，让他保持良好状态，只让他上场踢一段时间。他的出场时间不长，但有时事情就是会发生，我们无法控制。”

马雷斯卡：要取代哈兰德很困难

这名切尔西（Chelsea）前主帅也说，挪威锋霸哈兰德能否在星期三的比赛中上场仍存在一些疑问，但他对此保持乐观。

马雷斯卡说：“他有可能上场，我们还要看看情况。我们现在还有一堂训练课。星期六的比赛结束后，他的身体状况让我们有些担心。不过，他昨天的情况相当不错，也有所好转。我们今天再看看。”

作为曼市的前场支点和终结点，哈兰德（左）在队内无人可以替代，他若伤缺对球队的进攻组织将有很大影响。（法新社）

哈兰德在对阵伊普斯维奇时梅开二度，帮助曼市在英超继续保持全胜，以七连胜的战绩领跑。现年26岁的他已连续八次代表曼市出场并进球，期间一共攻入12球。

马雷斯卡说：“要取代埃尔林（哈兰德），肯定一直都很困难，但我们也有其他不同的选择。

“菲尔（福登，Phil Foden）可以是其中一个解决方案，但不是唯一的选择……不过，目前我们的主力中锋还是埃尔林。”

马雷斯卡希望曼市能借助对阵AEK雅典的比赛重振旗鼓。曼市上星期在欧冠主场以2比4不敌卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG），目前在两轮比赛后仅积三分，在积分榜排名第17位。

马雷斯卡补充说：“我认为，球队在输给巴黎圣日耳曼之后的反应相当不错……这是一场欧冠比赛，属于不同的赛事，但我们的目标必须保持一致，那就是努力赢下比赛。”