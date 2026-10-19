（马赛路透电）两支法甲足球劲旅马赛（Marseille）和里尔（Lille）表示，他们的官方商店在法国周末发生的骚乱中被洗劫。

法国上周末发生了近年来最严重的骚乱之一。在针对物价高企和公共服务水平下降的抗议活动中，数千人被捕，多家商店遭到抢劫或破坏。

马赛在声明中表示：“马赛奥林匹克俱乐部以最强烈的措辞谴责针对卡纳比耶尔大街官方商店的暴力和抢劫行为，并向运营该商店的合作伙伴彪马表达支持。

“这些事件造成了严重的财产损失，迫使俱乐部暂时关闭这家商店。不过，球迷仍可前往马赛市内其他马赛俱乐部官方商店。条件允许重新营业后，俱乐部将第一时间通知球迷。”

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹

L'Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique.



Plus… pic.twitter.com/31uN8RQ8ZH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 19, 2026

里尔也表示，其位于市中心费代尔布街的商店于周六（17日）遭到严重破坏和洗劫，将继续关闭，直至另行通知。

里尔星期天（18日）在声明中表示：“里尔俱乐部还要向过去几个小时里给予支持的所有人致意并表示感谢——首先是我们的商店员工，还有许多路人，无论是不是球迷，他们都自发伸出援手，提供帮助，并送上安慰的话语。”

🚧 La boutique officielle du LOSC centre-ville, rue Faidherbe à Lille, a été victime hier de graves dégradations et de nombreux pillages.



Par conséquent, celle-ci devra malheureusement rester fermée jusqu’à nouvel ordre.



Nous continuerons d’accueillir nos supporters dans… pic.twitter.com/uxdtM6eoaX — LOSC (@losclive) October 18, 2026

目前马赛在法甲联赛排名第九，里尔则名列第四。