（伦敦综合电）经历挣扎开局后，“热刺”托特纳姆（Tottenham Hotspur）展现出久违的凝聚力，在新加坡时间星期二（10月20日）的英超主场以3比1力挫考文垂（Coventry），迎来本赛季的联赛首胜，并升至积分榜第16位，暂时逃离降级区泥潭。

热刺上周末在10人作战的情况下1比1逼平曼联（Manchester United），展现复苏迹象。本场比赛，阔别首发阵容长达536天的麦迪逊（Maddison）在开局14分钟时，用一记惊艳的进球帮助热刺取得领先，也打破自己从2025年5月以来的进球荒。

尽管考文垂随后凭借鲁多尼（Rudoni，第49分钟）的破门顽强扳平比分，但从曼市（Manchester City）租借热刺的马尔穆什（Marmoush）在第58分钟挺身而出，攻入代表新东家的首球，让主队再度超出比分。

不过，马尔穆什的进球在赛后引发不小争议。他在对抗中疑似肘击考文垂防守球员范埃韦克（van Ewijk），但录像助理裁判（VAR）介入后并未将进球取消。

热刺在常规时间内守住一球优势，并在完场补时阶段由戴维斯（Davies）锦上添花，锁定胜局。

热刺主帅德泽尔比：希望彼此像家人一样

对热刺而言，本场比赛可谓双喜临门。除了麦迪逊的归来，自去年5月遭遇严重膝伤的库卢塞夫斯基（Kulusevski）也替补登场，宣告伤愈回归。

热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）也盛赞球队的凝聚力得到空前的提高： “在对阵曼联的前一天，我们召开一个重要会议并探讨现状。如果我们不承担起责任，就无法接受现实并继续前进。”

本场之前，热刺主帅德泽尔比因为战绩不佳，屡屡在终场后遭遇球迷嘘声，这场迟来的胜利让他能暂时喘口气。（路透社）

同时就在上周，德泽尔比带领球队前往马贝拉进行联谊和温暖气候下的训练。他说：“我们一起度过了很多时间，希望彼此像家人一样。

“比赛中，如果你遇到困难或棘手的情况，你必须为了你的朋友和兄弟而战，而不是像场上的11个机器人一样。”

考文垂主帅兰帕德（Lampard）则谈到马尔穆什的争议进球，表示对判罚并不满意： “我确实认为那是个犯规。如果你转身时肘部抬得那么高，而且还击中范埃韦克，VAR理应取消这个进球。”