（开罗综合电）埃及足球总会星期一（10月19日）说，国际足联（FIFA）已对埃及主帅胡萨姆·哈桑（Hossam Hassan）、前锋济科（Mostafa Ziko）分别处以禁赛三场和五场的处罚。今年7月，埃及在世界杯16强以2比3不敌阿根廷，哈桑和济科赛后批评当值主裁。

现年60岁的哈桑曾指责裁判的判罚失误导致埃及在16强赛被淘汰，因此受到处罚；济科则因在赛后采访中辱骂裁判而被罚。

哈桑的双胞胎兄弟、埃及国家队领队易卜拉欣·哈桑（Ibrahim Hassan）也被禁赛三场。埃及足总在一份声明中说：“有关裁决包括对胡萨姆·哈桑和易卜拉欣·哈桑各禁赛三场，以及对济科禁赛五场。”

埃及足总说，已向国际足联纪律委员会索取相关裁决的详细理由，以评估可采取的法律途径，并决定是否提出上诉。

对阿根廷的比赛中，济科曾攻入一球，但由于进攻过程中出现犯规，这个进球被判无效。此后，比赛比分来到2比2，埃及球员在比赛接近尾声时要求裁判判罚罚球。不过阿根廷笑到最后，凭借恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）在补时阶段的破门艰难取胜。

埃及前锋济科（前）在五场世界杯比赛贡献三球一助攻，他若禁赛会对球队的进攻实力造成不小打击。（路透社）

不过，国际足联裁判委员会主席“鹰眼”科利纳（Collina）为这场比赛的执法表现辩护，并称此类指控可能引发针对裁判及其家人的威胁。

在这一处罚下，哈桑兄弟可能缺席埃及在11月对阵马拉维的非洲国家杯资格赛，以及明年3月国际比赛窗口期的首场比赛。济科则将一直停赛至明年6月。