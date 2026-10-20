新加坡时间星期三（10月21日）凌晨3时，“红军”利物浦（Liverpool）将主场迎战西甲劲旅“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔（Villarreal）。这不仅是两队时隔四年后在欧冠赛场的再度碰头，更是红军主帅伊拉奥拉（Iraola）与昔日挚友、黄潜主帅佩雷斯（Perez）间的特别交锋。

伊拉奥拉与佩雷斯曾在西甲毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）并肩作战，交情深厚。退役后，伊拉奥拉迅速将刚挂靴的佩雷斯招致麾下，在巴列卡诺（Vallecano）担任自己的助理教练。到了2023年，伊拉奥拉赴英格兰执教，佩雷斯因未能获得英国工作准证，这对黄金搭档才被迫分道扬镳。

谈到与老友赛场重逢，伊拉奥拉说：“对我来说，这是一场特别的比赛，因为他是我的朋友……能在欧冠赛场与挚友交手是一种荣幸。”

他同时也笑称，当这种对决发生时，双方都会刻意保持距离。“这大概是我们说话最少的一段时间，随着比赛临近，我们已经没有联系了。”

利物浦面临伤病问题

然而，抛开场外的老友叙旧，这场对决对目前处于舆论漩涡的利物浦而言，是一场不折不扣的硬仗。新赛季英超七轮战罢，红军战绩起伏不定，此前主场0比3惨败给曼市（Manchester City），更是将球队的防守漏洞暴露无遗。

尽管上轮联赛以2比1客胜布伦特福德（Brentford）暂时止血，但球队也付出伤病代价。中场核心索博斯莱（Szoboszlai）旧伤复发，飞翼弗林蓬（Frimpong）也肌肉拉伤，两人已确定缺阵。

在伤兵满营的情况下，锋线大将伊萨克（Isak）的伤愈复出无疑是一剂强心针。作为球队稀缺的锋线支点，他有望牵制对手的中卫线，为身后的队友拉扯出空间。

与此同时，这场欧冠也被视为红军中场维尔茨（Wirtz）的正名之战。这名德国国脚近期因表现未达预期，遭到英超名宿卡拉格（Carragher）的公开质疑。在伊拉奥拉的力挺下，他与呈现“欧战强、联赛淡”特质的边锋巴尔克拉（Barcola）急需在安菲尔德证明自身价值。

黄潜放眼复仇红军

另一边厢，带着2022年欧冠半决赛被红军淘汰之仇的黄潜可谓来者不善。在本赛季欧冠上一轮击败上赛季意甲亚军那波利（Napoli）后，球队终结欧冠正赛连续12场不胜的低迷，士气大振。

佩雷斯麾下的这支球队主打低位防守反击，中场科梅萨尼亚（Comesana）拦截能力出色，锋线老将莫雷诺（Moreno）敏锐的无球跑位，搭配米考塔泽（Mikautadze）的冲刺速度，将对利物浦防线构成极大威胁。

不过，防守端的收放有度或将是红军制胜的关键。中卫范戴克（Van Dijk）必须控制好防守纵深，切忌贸然上抢。只要不犯下低级失误给对手送上反击大礼，利物浦仍有望借主场之利，在这场战术博弈中笑到最后。