（里斯本综合电）“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）因在本月初的欧洲国家联赛征战期间擅自离开葡萄牙国家队，遭葡萄牙足总罚款255欧元（约366新元），并处以30天停赛。

现年41岁的罗纳尔多在10月2日葡萄牙对阵丹麦的比赛前，离开国家队集训营，此前他与主教练热苏斯（Jesus）发生争执。由于在对阵挪威的比赛中被安排坐在替补席上，罗纳尔多指责热苏斯没有兑现对自己上场时间的承诺。

葡萄牙足总说，考虑到减轻处罚的情节后，最终罚款金额已达到总会规定的最高限额。总会还指出，罗纳尔多承认自己的行为，加上过往纪律记录良好，有助于减轻处罚。

葡萄牙接下来还将在11月进行两场欧国联比赛，分别对阵丹麦和威尔士，罗纳尔多预计仍有资格参加这两场比赛。

指责主帅食言 帅罗仍愿为国家队效力

在葡萄牙本月初以4比2战胜丹麦赛前，帅罗愤而离开国家队集训营，还发表声明指责热苏斯对他“食言”，并详细说明两人之间的争执。

谈及这起导致自己离开集训营的事件时，罗纳尔多回忆热苏斯在对阵挪威的比赛前与他的对话。“令我完全意想不到的是，教练问我是否准备好在对阵挪威的比赛中上场30分钟。”

这名传奇球星补充道：“当时，我全心投入身体恢复，一如既往地与队友们一起训练和备战，并认为自己当天不会上场。不过，我对此没有任何意见。

帅罗（图）认为，主帅食言在先，因此愤而离开国家队集训。据报道，葡萄牙足总主席当时亲自到机场挽留，但还是没有改变他的心意。（法新社）

“这个要求超出我的身体恢复和训练计划——因为我原本只计划在（当地时间）10月4日于（葡萄牙）巨龙球场出场——但我显然还是答应了。他告诉我做好准备，因为我将上场30分钟。”

他补充说：“接下来发生的事，大家都知道了。我在中场休息后开始热身，看着时间一分一秒过去，最终却始终没有获得上场机会……教练对我食言了。”

罗纳尔多说，无论葡萄牙足总最终对他施加什么处罚，他都会接受，同时强调自己仍希望继续为国家队效力。

葡萄牙足总此前已对这名前曼联（Manchester United）和皇家马德里（Real Madrid）球星实施临时停赛，并于星期一（10月19日）正式公布处罚决定。

帅罗（右）目前效力于沙特豪门艾纳斯，继续向职业生涯的千球成就发起冲击。本季至今，他在七场联赛贡献四球，依旧有不错的终结水准。（法新社）

葡萄牙足总主席：帅罗仍是球队核心

根据《福布斯》（Forbes）的数据，罗纳尔多是全球收入最高的运动员，过去一年的预估收入达到3亿美元（约3亿8400万新元）。

葡萄牙足总主席普罗恩萨（Proenca）此前指出，他仍然认为罗纳尔多是葡萄牙队的“关键球员”，并相信这名队长最终会解决与热苏斯之间的争执，重返国家队。

他说：“我们如今身处葡萄牙足球有史以来最伟大的财富——克里斯蒂亚诺·罗纳尔多——的主场……我们的队长克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，是球队最重要的核心人物之一。”