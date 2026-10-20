新加坡射击名将陈汉松在亚洲残疾人运动会上表现亮眼，在男子SH1级10米气手枪项目资格赛中一举刷新个人最佳成绩与全国纪录，强势挺进决赛，最终拿下第六名。

在星期二（10月20日）上午于爱知县综合射击场展开的资格赛中，陈汉松状态神勇，交出571环的佳绩，在22名选手中高居第四，不仅顺利拿下决赛门票，更缔造了新的个人最佳与全国纪录。原纪录是他在杭州残亚运会创造的565环。

在随后的决赛中，面对亚洲顶尖枪手的激烈夹击，陈汉松最终打出150.1环，名列第六完赛。韩国选手赵正斗发挥出色，以241.3环的绝对优势摘得金牌。

赛后，在比赛日恰逢39岁生日的陈汉松对《联合早报》说：“这绝对是我过得最紧张、压力最大的一个生日！

“我对今天的表现感到非常开心，尤其是今年此前参加世界杯和世锦赛这两项赛事时，我的发挥并不算特别理想。”

他补充说：“在经历前两项比赛的失意后，这次的成绩对我意义重大。它让我重拾自信，我也很期待未来还能突破到什么高度。”

硬地滚球陈威强陈仪婷进个人赛四强

此外，从游泳转向射击的四届残奥泳将吴蕊思，在女子SH1级10米气手枪资格赛中，打出534环的成绩，在25名选手中排名第18，遗憾未能晋级决赛。男将莫汉·贾则在男女混合SH1级10米气步枪资格赛中打出625.1环，同样排名第18，无缘决赛。

同日进行的其他比拼中，我国的硬地滚球好手陈威强和陈仪婷分别闯入男子和女子个人BC1级半决赛，有望为我国进账奖牌。从盲人门球转战柔道的我国女将洪慧欣则遗憾无缘奖牌，她在女子柔道60公斤J2级项目的铜牌战中落败。