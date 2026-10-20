在星期二（10月20日）的爱知—名古屋亚洲残疾人运动会中，亚锦赛射箭冠军、新加坡名将诺莎希达（Nur Syahidah）在女子复合弓半决赛中以145比144险胜中国选手许雪晴，为新加坡至少锁定一枚银牌。

凭借这一战绩，诺莎希达至少追平自己在上届杭州亚残运会获得的亚军成绩。这也是新加坡团队在本届赛事锁定的第二枚奖牌。新加坡残障泳将杜维崧星期一（19日）在男子400米S7级自由泳中摘铜，为代表团赢得本届赛事首枚奖牌。

41岁的诺莎希达当天表现出色，在16强赛和八强赛中均以143比139击败哈萨克斯坦选手。半决赛中，她在前三轮结束后与许雪晴战成平手，随后在第四轮以29比28领先一分。两人在最后一轮同得28分，诺莎希达最终以一分优势险胜，晋级决赛。

诺莎希达将在星期四（22日）下午的决赛中迎战卫冕冠军、印度名将希塔尔·德维（Sheetal Devi），两人将重演杭州亚残运会决赛的对决。两人在2023年的亚锦赛也有过交手，诺莎希达最终夺得冠军。

我国残障射箭好手诺莎希达（前）将与印度名将希塔尔（后）重演上届亚残运会决赛的对决。图为两人在2023年的亚洲残障射箭锦标赛决赛竞争，诺莎希达最终夺得冠军。（世界射箭联合会档案照片）

19岁的希塔尔天生没有双臂，须以脚和腿握弓、操控弓身，并利用肩膀和下巴拉开及释放弓弦。她在赛场上展现出强劲实力，不仅在星期一的排名赛中以704分追平世界纪录、打破亚洲纪录，随后还在复合弓混合团体赛中打破世界纪录。