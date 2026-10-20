（布伦特福德讯）英超球队布伦特福德（Brentford）在上周末不敌利物浦（Liverpool）的英超联赛中，有人在附近高处向球场踢了个橄榄球，布伦特福德形容此举“危险”且“可能造成严重伤害”，并已就此事报警。

社交媒体上流传的影片显示，有人疑似在附近一栋建筑的屋顶上，将一个橄榄球踢向正在进行比赛的布伦特福德社区球场。

针对此事，布伦特福德随后作出回应，他们在声明中写道：“布伦特福德了解到星期六对阵利物浦的比赛期间，发生有人从高处将物品踢向球场的事件。

“这种行为十分危险，可能造成严重伤害。此事已转交警方处理。俱乐部正配合有关当局展开调查，协助确认涉事者的身份，并采取适当行动。涉事者可能面临刑事检控。”

布伦特福德还表示，确保球迷、工作人员、球员及职员在比赛日的安全，是他们的首要任务。他们会确保肇事者受到相应的处罚。

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😳 Bizarre scenes during Brentford vs Liverpool on Saturday, as a supporter attempted to boot a RUGBY BALL onto the pitch from the roof of a nearby building.



Brentford have since released a statement condemning the dangerous incident and confirmed that the matter has been… — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 19, 2026

在这场比赛中，伊萨克（Isak）在比赛尾声攻入制胜球，助利物浦在落后的情况下以2比1逆转险胜有两名球员被罚下的布伦特福德。

这场胜利也让利物浦在英超积分榜上超越布伦特福德，升上第五位；布伦特福德则退居第六。