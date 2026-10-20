（巴黎综合电）卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG）将在新加坡时间星期三（10月21日）的欧冠坐镇主场，迎战状态火热的巴塞罗那（Barcelona）。大巴黎主帅恩里克（Enrique）说，球队将通过掌握控球权来限制亚马尔（Yamal）的发挥。

大巴黎在两队最近一次的交锋中以2比1战胜巴塞，当时亚马尔与大巴黎左卫努诺·门德斯（Nuno Mendes）之间的较量一直是比赛的一大看点。然而，由于这名葡萄牙国脚因伤缺阵，亚马尔此役预计面对大巴黎的另一名防守球员迪涅（Digne）。

恩里克强调，要应对这名巴塞边锋的威胁，必须依靠全队的共同努力。“限制亚马尔最好的办法，就是让巴塞拿不到球。只要他拿不到球，一切就都好办了。这当然是最理想的情况，但我们也清楚，实际比赛中很难做到这一点。

“面对这种级别的球队，我们必须保持高度警惕，并以团队协作的方式去应对。而且不仅仅是亚马尔，巴塞队内还有拉菲尼亚（Raphinha）、佩德里（Pedri）、库巴西（Cubarsi）和乔安·加西亚（Joan Garcia）等许多顶级球员。”

不应拿亚马尔和梅西比

由于在场上位置相同，亚马尔（左）经常被拿来与曾身穿巴塞10号球衣的梅西（右）比较。（法新社）

19岁的亚马尔本赛季状态极佳，在各项赛事中已贡献九个进球和10次助攻，助巴塞在已进行的11场比赛中保持全胜。由于司职相同位置且都身披10号球衣，亚马尔常被拿来与梅西（Messi）作比较，但恩里克认为不应将两者进行比较。

他解释：“我认为亚马尔只想做他自己，而且他目前在比赛的各个方面都在不断进步。但如果非要拿他去和史上最伟大的球员（梅西）做比较，那结果显而易见。或许未来我们可以再谈论这个话题，但眼下最好还是不要把他和梅西相提并论。”

两队在欧冠第一阶段前两轮都取得全胜，询及这是不是一场提前上演的决赛时，恩里克反驳道：“赛制安排让这场对决在现阶段上演，但这并不能预示未来的走势。我知道我们都被视为夺冠热门，但还有其他强队。一切才刚刚开始。

“真正的较量要到4月份才会开始，届时留在赛场上的球队，才有机会争夺冠军奖杯。这会是一场竞争激烈的比赛，但归根结底，我们争夺的也仅仅是三分而已。”

恩里克：已习惯与巴塞交手

对于与巴塞有着深厚渊源的恩里克而言，这场比赛有着特殊的感情色彩，但他说，自己能够将这些个人情感暂时搁置一旁。“我曾作为球员和教练在那里效力过。我与巴塞有着非同一般的缘分，我的妻子和孩子都是加泰罗尼亚人。

“不过，我们与巴塞交手的次数已经不少了，起初感觉有些奇妙，但现在我已经习惯。他们的足球风格与我们相似，所展现出的价值观也正是我所推崇的。当然，作为大巴黎的一员，我非常渴望在这场比赛获胜，成为本季第一支击败巴塞的球队。”