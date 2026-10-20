（伦敦综合电）随着国际足联（FIFA）主席选举的提名截止日期逼近，欧洲足联（UEFA）向国际足联发出紧急信函，要求两周内回答一份长达八页、涵盖12个主题的42道详细质询。信中除了质疑国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）的治理透明度，更直指他与美国总统特朗普及其家族之间涉嫌存在10项利益冲突。

据英国天空体育（Sky Sports）星期一（10月19日）报道，这封信由欧足联秘书长西奥多里迪斯（Theodoridis）于星期一发出，收件人为国际足联秘书长格拉夫斯特伦（Grafstrom）。

信中针对欧洲足球领导人在上星期四（15日）苏黎世国际足联理事会会议上提出的一系列关切，要求国际足联在两周内（11月2日前）作出答复，并要求立即提供该次会议的完整录音。

西奥多里迪斯指出，虽然因凡蒂诺在会上承认犯错，但他所提供的解释“远未能令人满意”。

他在信中写道：“这些问题现在就需要答案。它们不能被推迟到下一次国际足联理事会会议——未来的治理改革也不能取代对已作出的决定进行审查和问责。”

这封信件由欧足联秘书长西奥多里迪斯（右）署名，许多问题直击国际足联主席因凡蒂诺任期内的多项举措。（路透社）

问题直指因凡蒂诺与特朗普关系

在欧足联列出的12大质询主题中，最受瞩目的是关于因凡蒂诺与特朗普及其关联人士的一系列决策、交易和干预。欧足联认为，这些行为引发了关于潜在利益冲突、透明度和机构问责的严重质疑，并具体列出了10起事件。

其中包括为特朗普颁发的国际足联和平奖（FIFA Peace Prize）、国际足联在特朗普大厦的租约，以及秘密出售赛事股权和在世界杯干预美国球员巴洛贡（Balogun）禁赛令等事件。

除了与特朗普相关的争议，欧足联的质询还涵盖财务、竞赛规则及选举公正性等多个层面，这包括因凡蒂诺一笔未在年报中披露的130万英镑（约221万新元）额外报酬；使用由卡塔尔航空提供的私人飞机；擅改世界杯决赛中场休息表演至长达27分钟，以及在所有世界杯比赛强制引入所谓“补水时间”等。

这封信件料将继续挑战因凡蒂诺的连任计划，国际足联将于明年3月举行主席选举，潜在候选人提交提名的截止日期为11月18日。

欧足联至今尚未推举候选人。外界普遍认为，现任国际足联全球足球发展主管、阿申纳（Arsenal）前主帅温格（Wenger）会是挑战因凡蒂诺的热门人选，但温格本人尚未就潜在的竞选表态。国际足联目前尚未对此事作出回应。