（慕尼黑法新电）德甲冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）将在新加坡时间星期四（10月22日）凌晨进行的欧洲冠军联赛迎战英超冠军阿申纳（Arsenal），但状态正佳的边锋奥利塞（Olise）将因停赛处罚而缺阵。

奥利塞在上一场与挪威球队维京（Viking）3比3踢平的比赛中，在一分钟内连续领到两张黄卡，因此将缺席这场比赛。

奥利塞当时因犯规吃到一张黄卡，在遭到维京队长特里皮奇（Tripic）的言语挑衅后，他将球掷向对方头部，因此两黄变一红被罚下场。

拜仁的英格兰射脚凯恩（Kane）认为，球队肯定会受到奥利塞缺阵的影响，但他也呼吁其他球员挺身而出。

凯恩说：“失去队内最重要的球员之一，球队肯定会受到影响。但这时候就需要其他人站出来，证明自己能够把握机会。

“我们经常谈论阵容的深度，也经常强调每个人都必须为属于自己的时刻做好准备。无论谁上场，都必须做好准备。”

凭借上赛季的出色表现，奥利塞已跻身金球奖热门候选人之列。他本赛季延续火热的状态，在各项赛事出战10场，攻入九个进球并送出五次助攻。

由于穆西亚拉（Musiala）受到伤病困扰，而格纳布里（Gnabry）和卡尔（Karl）均未能发挥最佳水平，奥利塞与表现稳定的凯恩承担球队大部分的进攻重任。

不过，拜仁在上周末6比1大胜莱比锡（Leipzig）的德甲联赛中，哥伦比亚球星路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）上演帽子戏法及贡献一次助攻，走出开季表现慢热的阴影，也为拜仁这场大战炮兵注入信心。

凯恩：期待与阿申纳交手

凯恩（踢球者）在上周末个人第100场德甲比赛中攻入一球，这是他的第102个德甲进球。凯恩同时在比赛中贡献两次助攻。（路透社）

虽然凯恩在2023年从英超球会“热刺”托特纳姆（Tottenham）转投拜仁之前，就曾多次与热刺的死敌阿申纳交手，但他来到慕尼黑后，也不乏和炮兵碰头的机会。

2023至2024赛季，拜仁在欧冠八强两回合的较量中以一球优势淘汰阿申纳。不过，在上赛季的欧冠联赛，拜仁却以1比3不敌炮兵，且整场比赛处于下风。

随着国内联赛和国际赛事接踵而至，凯恩指出，他还没来得及与阿申纳球员互致问候。

他说：“我们在之前的国际比赛日有稍微聊过，也知道这场比赛即将到来。不过，现在大家都太忙了，毕竟每三天就有一场比赛，实在没时间互相发信息。”

凯恩说，球队也很期待与阿特塔（Arteta）执教的炮兵交锋。

他说：“这是一场重要的比赛，我们将对阵欧洲最优秀的球队之一。面对这样的比赛，我们必须享受这样的时刻。

“我们与最优秀的球队之一较量，而且是在自己的主场作战。有球迷的支持，有现场的气氛，这将是一个特别的夜晚。”

阿申纳在上赛季欧冠决赛的点球大战中落败，不敌法甲的巴黎圣日耳曼（PSG）。本赛季，他们开局强势，在各项赛事11场比赛中赢下10场。