在星期二（10月20日）的爱知—名古屋亚洲残疾人运动会中，新加坡残障泳将杜维崧在男子100米自由泳S7级决赛，以1分05秒33的成绩获得铜牌，连续两天为新加坡代表团增添奖牌。

杜维崧三年前在杭州亚残运会进账三金一银，以一己之力撑起新加坡代表团金牌榜。他星期一（19日）的男子400米S7级自由泳中获得铜牌，为新加坡代表团赢得本届赛事的首枚奖牌。

由于只有七名参赛选手，所以男子100米自由泳S7级未设预赛，而是直接进行决赛的争夺。决赛中，身处第五赛道的杜维崧以0.73秒的反应速度入水，并在半程排名第二的情况下被乌兹别克斯坦选手反超，最终以1分05秒33的成绩获得铜牌。

28岁的杜维崧接下来还将参加男子100米S7级仰泳，以及男子50米S7级自由泳。这两项都是他在上届亚残运会上夺金的项目，他将力争再为新加坡争取奖牌。

黄智伟接连错失领奖台

我国另一名泳手黄智伟则接连与领奖台擦肩而过，先后在男子400米自由泳S13级和男子100米蛙泳SB13级决赛中排名第四。

黄智伟星期一在男子100米S13级自由泳获得第四，他星期二在男子100米蛙泳SB13级预赛中，游出1分15秒48创下个人最佳成绩，排名预赛第三。他在决赛虽再出突破游出1分13秒50的个人最佳，但却以0.03秒的微差排名第四。

24岁的黄智伟还出征男子400米自由泳S13级决赛，虽然他以刷新全国和个人纪录的4分38秒19的成绩完赛，但仍屈居第四无缘奖牌。

我国女泳将孙锦雯则在女子100米蛙泳SB13级决赛中，以1分33秒93的成绩完赛，最终排名第六无缘摸牌。