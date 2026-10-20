（路透电）曼联（Manchester United）前主帅滕哈格（ten Hag）近日接受采访，将“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）第二次效力曼联期间的挣扎，归咎于他自己缺乏良好的身体状态和充分的备战，并直言这名葡萄牙前锋“辜负了球队”。

帅罗曾在功勋主帅弗格森爵士（Ferguson）执教期间，帮助曼联三夺英超冠军，之后在2009年转投皇家马德里（Real Madrid），并在2021年重返曼联。

然而，在荷兰籍主帅滕哈格麾下，帅罗在2022至2023赛季表现挣扎，在英超出场10次仅攻入一球，最终于2022年11月离开曼联。

滕哈格在星期二（10月20日）刊出的“The Athletic”专访中谈到帅罗，他说：“他（帅罗）辜负了球队，也辜负了我，因为我们原本是围绕他制定计划的。”

在2022至2023赛季，滕哈格率领曼联取得英超第三名。滕哈格在2024年遭曼联解雇。

腾哈格：帅罗没有积极跑动

他表示，自己当时曾多次就帅罗的表现与他当面沟通。“我很多次对他说，每个人都希望为你创造条件，让你出现在最合适的位置，但如果你无法进入禁区，就不可能进球。他当时做不到这一点。”

他说：“他认为我要求他参与逼抢，导致他筋疲力尽，这是错误的想法。他无论在球队控球时还是失去球权时，都没有跑动。原因在于他没有做好准备。”

后来帅罗在2022年12月加盟沙特阿拉伯球会艾纳斯（Al Nassr），并在那个赛季参与的16场联赛中攻入14球。

滕哈格说：“毫无疑问，他是足球史上最出色的球员之一。我非常尊重他。但当时作为主教练，我必须作出理性的决定，并让自己所欣赏的球员留在球队。”

41岁的帅罗距离职业生涯累计攻入1000球的里程碑还差19球，他预计会在新加坡时间星期三（21日）进行的沙特联赛中出场。

国家队方面，帅罗是葡萄牙队史最佳射脚，至今已攻入146球。但他近期与国家队主帅热苏斯（Jesus）发生争执，并在本月初葡萄牙对阵丹麦的欧洲国家联赛前离开国家队集训营，因此被罚款255欧元（约366新元）和停赛30天。