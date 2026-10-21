（巴黎综合电） 葡萄牙中场维蒂尼亚（Vitinha）在比赛尾声攻入一个精彩进球，助卫冕冠军巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）星期二（10月20日）在一场跌宕起伏的欧洲冠军联赛焦点战中，主场以4比2力挫西甲豪门巴塞罗那（Barcelona），终结对方在各项正赛中创造的11连胜完美战绩。

力争赢得今年金球奖的巴塞罗那新星亚马尔（Yamal）在上半场出现罕见失误，他在第38分钟半场控球失误，让皮球落到巴黎圣日耳曼锋线小将杜埃（Doue）的脚下。后者凭借出色的脚下技术摆脱防守，随后在禁区外起脚射门，皮球直窜球门下角，助主队打破僵局。

不过，下半场开始不久，巴塞罗那便扳平比分。费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）送出传球，埃斯帕特（Espart）突入禁区后劲射破门，攻入个人一线队的第二球。

第72分钟，本季刚转投巴黎圣日耳曼怀抱的巴塞旧将费兰·托雷斯（Torres）试着撬开旧东家龙门，虽然射门击中门柱，但埃尔南德斯（Hernandez）随后接应角球头球破门，助巴黎圣日耳曼再次取得领先。

这是埃尔南德斯自2024年2月以来首次破门，但主帅恩里克（Enrique）不久后便将他换下。顶替他上场的扎伊尔—埃梅里（Zaire-Emery）随后却在防守中出现失误，导致主队再次被扳平。

在上半场控球失误导致巴塞率先丢球后，亚马尔（左）在下半场将功补过，为球队攻入第二个扳平球。（法新社）

扎伊尔—埃梅里在处理高空球时判断失误，让亚马尔得以摆脱防守，突入禁区后伸脚将球捅入网窝，攻入个人本赛季第10球。

然而，巴黎圣日耳曼最终还是笑到最后。维蒂尼亚在第81分钟破门，将比分改写为3比2，鲁伊斯（Ruiz）五分钟再添一球，将比分锁定为4比2。

巴塞从失利中看到希望

虽然被巴黎圣日耳曼终结11连胜，并且是连续第三次在欧冠赛中败给巴黎圣日耳曼，但巴塞主帅弗里克（Flick）还是从失利中看到希望。

他说：“我认为双方踢出一场精彩的比赛，但我们犯了太多错误。

“不过，我也看到许多积极的一面。这场比赛对我们来说是一次很好的考验，我们必须从中吸取教训。现在才10月，还不是决定冠军归属的时候。欧冠冠军是在明年6月决出的。”

巴塞队长拉菲尼亚（Raphinha）也有同感，他说：“尽管今天未能取胜，但我们的表现并不差。这场比赛是一次很好的考验，也证明我们有能力与强队抗衡。

巴黎圣日耳曼的去年金球奖得主登贝莱在第20分钟就因伤被换下。（路透社）

巴黎圣日耳曼折损两员大将

巴黎圣日耳曼本季开局不佳，在赢得欧洲超级杯后的连续四场比赛中未有败绩，但他们最近已强势反弹，加上这场胜利已在各赛事豪取七连胜。

不过，他们却也为了这场胜利而付出代价，去年金球奖得主登贝莱（Dembele）和右翼克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）都因伤退场。两人的伤势有多严重仍有待观察。

巴塞也折损一员，中场奥尔默（Olmo）在登贝莱第20分钟伤退后，也因伤被换下。