（利物浦法新电）“红军”利物浦（Liverpool）星期二（10月20日）在欧洲冠军联赛中克服落后两球的劣势，主场以4比3逆转击败西甲球队比利亚雷亚尔（Villarreal），延续本赛季欧冠三战全胜的佳绩。

“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔主帅伊尼戈·佩雷斯（Inigo Perez）原本有望在这场师徒对决中，击败昔日恩师伊拉奥拉（Iraola），因为他所带领的西甲球队在开赛不到30分钟便凭借米考塔泽（Mikautadze）和卡尔多纳（Cardona）的进球，取得2比0领先。

不过，两次防守上的失误却让红军有机可乘，麦卡利斯特（Mac Allister）和阿劳霍（Araujo）在上半场结束前连入两球，为利物浦扳平比分。

麦卡利斯特在第65分钟攻入个人本场第二球，替补登场的维尔茨（Wirtz）随后再下一城，助利物浦完成逆转。

尽管比利亚雷亚尔的奥卢瓦塞伊（Oluwaseyi）在第87分钟再破红军龙门，可惜为时已晚。

红军凭借这场胜利以三战全胜积九分的成绩，与卫冕冠军巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）并列欧冠积分榜榜首。

利物浦的18岁锋线小将恩古莫哈（左）本仗表现出色，不断冲击比利亚雷亚尔的防线。虽然没能斩获进球，却为球队贡献两次助攻。（路透社）

红军上下半场判若两队

伊拉奥拉赛后说：“上半场，尤其是前30分钟至35分钟，他们的表现远胜于我们。不过，下半场的前30分钟至35分钟，我们则明显占据上风。

“我认为，当我们承受压力，必须全力以赴时，球员都作出了很好的回应。”

考虑到星期天（25日）将在英超联赛中迎战状态正佳的布赖顿（Brighton），伊拉奥拉此役让三名锋线主力伊萨克（Isak）、巴尔科拉（Barcola）和维尔茨（Wirtz）统统坐在替补席上，而比利亚雷亚尔也确实在开赛阶段充分利用了利物浦大幅轮换阵容的机会，率先攻入两球。

佩雷斯当年原本计划追随伊拉奥拉前往英超球队伯恩茅斯（Bournemouth）担任他的助教，却因无法取得工作准证而未能成行。

他最终成为巴列卡诺（Vallecano）主帅。此前，他曾在这支球队担任伊拉奥拉的助手，并在上赛季率领这支西甲球队闯入欧洲协会联赛决赛，本季才转投比利亚雷亚尔的怀抱。

利物浦的替补攻击球员本仗表现慢热，但18岁的恩古莫哈（Ngumoha）随后渐入佳境，不断冲击比利亚雷亚尔的防线。虽然他始终无法进球，却为球队贡献两次助攻，是球队获胜的大功臣之一。

麦卡利斯特赛后盛赞这名助攻他的小将，他说：“他今晚的表现太出色了。他是改变比赛局势的关键人物。”